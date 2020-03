Ascolti tv 4 marzo digital e pay: Vola IGT. E Il sapore del successo batte Dogman

Su Sky il talent a 440mila e il 1,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Italia’s Got Talent ha prodotto 1,844milioni di spettatori con il 7,6%. Su Rai Movie Il sapore del successo ha avuto 535mila spettatori e il 2,1%. Su Rai4 Dogman a 403mila e 1,6%.

Altre opzioni free, in access: Papi va forte e supera 700mila

Senza calcio free e pay un mercoledì favorevole

Serata tv estremamente ricca di opzioni alternative alle generaliste quella del 4 marzo 2020, con il talent pop proposto dalla pay e da Tv8 al vertice dell’attenzione del pubblico.

Sulla pay

Fermo il calcio, ha avuto quindi più successo del solito l’intrattenimento di Milano Santa Giulia, che ieri ha fatto bene con Italia’s Got Talent. Il talent ha infatti ottenuto 1,844 milioni di spettatori ed il 7,6% su Tv8 (1,580 milioni e il 6,5% la scorsa settimana) e 440 mila e 1,4% su SkyUno (242mila spettatori e l’1% con la prima emissione la scorsa settimana), portando a casa circa 2,3 milioni di spettatori ed il 9,1% di bilancio complessivo, seconda offerta della serata. Il talent, che quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì, è stato quarto assoluto se si considera solo il bilancio free.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Rai Movie e Rai4

Su Tv8 Italia’s Got Talent ha prodotto 1,844milioni di spettatori con il 7,6%. Su Rai Movie Il sapore del successo ha avuto 535mila spettatori e il 2,1%. Su Rai4 Dogman a 403mila e 1,6%. Su Iris 42 La vera storia di una leggenda ha convinto 383mila spettatori con l’1,5% di share. Su La5 per Le pagine della nostra vita 356mila e 1,5%. Su Nove per L’Assedio 276mila e 1,1% di share. Su Top Crime per Forever 260mila e 1%.

Su Rai Premium La vita promessa2 ha raccolto 234mila spettatori con lo 0,9%. Su Real Time per Dr.ssa Pimple Popper a 210mila e 0,9%. Su Cine34 per Il gatto dagli occhi di giada 185mila e 0,7%. Su Rai Gulp per Il Collegio a 176mila e 0,7%. Su 20 per Lucifer 167mila e 0,6%. Su Rai Sport per Calcio femminile Algarve Cup 154mila e 0,6%. Su La7d per Mi chiamo Sam 105mila e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 177mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Amici a 205mila spettatori e 1,3%.

Nel preserale, vince la cucina

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 416mila spettatori con 1,8%. Su Nove Sono le Venti 153mila e 0,6%.

In access. Papi domina

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 721mila spettatori con il 2,7%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 338mila spettatori con l’1,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia’s Got Talent)