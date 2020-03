Ascolti tv analisi 4 marzo: Julia Roberts mantiene il suo fascino. IGT ‘supera’ Scotti e Sciarelli

Ascolti seconda serata: Gerry Scotti, corre davanti a Porta a Porta, che poi comanda a notte più fonda.

Rai1 vince con Gere e Roberts, soluzione tampone dopo la sospensione di Juve-Milan di Coppa Italia

Di nuovo ampia frammentazione degli ascolti nella serata tv del 4 marzo. Con tre proposte virtualmente appaiate, o quasi, a giocarsi le posizioni del podio dietro il film di Rai1, chiaro vincitore. L’ammiraglia pubblica ha ottenuto 3,8 milioni di spettatori e il 15,8% di share con il titolo evergreen Pretty Woman, che ha sostituito opportunamente Juve-Milan di Coppa Italia (rinviata causa Covid -19). Vale la pena ricordare che l’anno scorso a luglio, la pellicola aveva ottenuto 3 milioni 302 mila spettatori pari al 17.35% di share, battuta solo e non di molto dal fenomeno Temptation Island.

Gerry controlla Sciarelli

Il resto della proposta Rai ha fatto quanto era nelle attese: su Rai3 Chi l’ha visto? (2,075 milioni e 9,2%) si è confermato sulle medie stagionali, mentre su Rai2 Il Cacciatore2 ha portato a casa 1,7 milioni di spettatori ed il 6,8%. Senza la Juve su Rai1, Mediaset ha comunque giocato in difesa attiva: Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,8 milioni e 10,58% in apertura e poi 2,013 milioni di spettatori e il 10,3%, vincendo in seconda serata (non di molto) contro Porta a Porta; su Italia1 Red2 si è attestato a 1,6 milioni ed il 6,6%, mentre su Rete4 Piero Chiambretti ha risalito molto la china e con #CR4 La Repubblica delle donne è arrivato a 1,053 milioni di spettatori e il 5,6% (3,95% la scorsa settimana). In coda alla graduatoria, infine, Andrea Purgatori occupandosi delle elezioni presidenziali Usa ha riscosso solo 411mila spettatori e il 2,1% per La7.

Fenomeno di serata è stata così l’offerta pay+ free di Milano Santa Giulia.

La settima puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent ha avuto infatti 1,844 milioni di spettatori ed il 7,6% su Tv8 (1,580 milioni e il 6,5% la scorsa settimana) e 440 mila e 1,4% su SkyUno (242mila spettatori e l’1% con la prima emissione la scorsa settimana), ottenendo circa 2,3 milioni di spettatori ed il 9,1%, e si è collocata virtualmente al secondo posto assoluto (la sola Tv8 è arrivata quarta davanti a Rai2 e Italia1).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Lilli Gruber con Otto e Mezzo sfiori a più riprese quota 2,5 milioni nel finale di puntata. Il picco della fascia lo ha fatto come al solito Amadeus, a quota 6,7 milioni alle 21.30 con I Soliti Ignoti. Dopo l’interludio di Striscia la Notizia (5,5 milioni fino alle 21.40), è passato al comando il film di Rai1 che si è sempre mantenuto vicino alla linea dei 4 milioni, toccando con l’happy end il 21,85% alle 23.30. Subito dopo è passato al comando Gerry Scotti, toccando due volte il 15% e correndo appena davanti a Bruno Vespa (ieri con Nicola Zingaretti). Bene – andando in progressione – ha fatto Il Cacciatore su Rai2 (finale vicino al 9%), ma anche Piero Chiambretti, vicino al 10% col finale di puntata.

(Nella foto un momento di Pretty Woman)