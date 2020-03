Oggi in edicola: Mediaset congela il progetto Media for Europe

Mediaset rivede il piano MfE: troppe cause con Vivendi

Corriere della sera, pagina 32, di Federico De Rosa.

Si ferma di nuovo il riassetto di Mediaset. Questa volta è il gruppo di Cologno a bloccare le macchine, anche se c’è lo zampino di Vivendi che sarebbe pronta a depositare un nuovo ricorso per ostacolare la costituzione della holding olandese Media for Europe. Una nota diffusa nella tarda serata di mercoledì dal Biscione aveva dato conto di nuove azioni legali in Olanda minacciate dai soci francesi.

Su quali punti agirebbe Vivendi non è dato sapere. Tuttavia nel nuovo piano di riassetto depositato ad Amsterdam, i legali di Vincent Bollorè avrebbero trovato alcuni vizi formali. In particolare, spiega la nota emessa da Cologno, nel documento depositato ad Amsterdam sarebbe stato inserito «un nuovo supplemento non messo a disposizione degli azionisti di Mediaset e Mediaset Espana», inoltre «lo statuto post-fusione di MfE non sarebbe stato fornito agli azionisti delle società partecipanti alla fusione» e infine «il deposito del progetto di fusione modificato sarebbe incompleto in quanto asseritamente mancante delle relazioni degli esperti previste dall’articolo 2: 328 (1), del Codice civile olandese».

Tutto rimandato

Sono le ragioni evidenziate dalla nota di Mediaset, la quale sarebbe tuttavia all’oscuro delle contestazioni formali che potrebbero muovere i legali di Vivendi, ritenute comunque «prive di fondamento e strumentali» dagli avvocati del Biscione, che hanno suggerito a Mediaset di ritirare volontariamente il progetto di costituzione di MfE «al fine di evitare ogni pretesto per ennesime azioni legali da parte di Vivendi e ulteriori ritardi derivanti da tali procedimenti» ha spiegato la società.

Al momento quindi è tutto fermo. Il piano di riassetto sarà rivisto e notificato nuovamente al Registro delle imprese di Amsterdam. Per Mediaset le doglianze di Vivendi sarebbero più di tipo burocratico che sostanziale e dunque tutto dovrebbe andare a posto in tempi brevi. Il tempo necessario al confronto con le autorità olandesi per svolgere le necessarie verifiche e procedere poi a un nuovo deposito del progetto di riassetto. L’obiettivo è quello di ottenere dalle autorità una vidimazione del piano, che a quel punto secondo la legge olandese non potrebbe più essere impugnato.

