Ascolti Tv 4 marzo tutti i dati: Pretty Woman 3,8 milioni, boom IGT a 2,3 free + pay. Chi vuol essere milionario (10,3%) e Sciarelli (9,2%) 2 mln, Il Cacciatore 1,7, Red2 1,6

Ascolti, dinamiche: il cult di Rai1 sempre in testa. Gerry Scotti al comando dalle 23.35 ma con Vespa e Zingaretti affiancati

Il contesto: niente calcio, Richard Gere e Julia Roberts, Il cacciatore, Sciarelli, Gerry Scotti, Purgatori, Chiambretti, Bruce Willis, IGT su Sky e Tv8

Fermo il calcio causa corona virus c’era una concorrenza light nella serata tv di mercoledì 4 marzo. La griglia prevedeva il film cult Pretty Woman su Rai1, Il cacciatore su Rai2, mentre su Rai3 c’era come sempre Chi l’ha visto?. Articolata la proposta di Cologno: su Canale5 Gerry Scotti con l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario?, su Italia1 andava in onda il film action soft Red2, su Rete 4 Piero Chiambretti con #Cr4La Repubblica delle donne. Su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide- Chi può batte Donald Trump, incentrata sulla corsa alla Casa Bianca, specie lato democratici. Sulla pay e sulla free, inoltre, c’era Italia’s Got Talent (su Tv8 a 1,844 milioni e 7,6% e su SkyUno a 440mila e 1,4%, per un 9,1% complessivo e circa 2,3 milioni di spettatori). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Pretty Woman, IGT (free & pay), Sciarelli,

Chi vuol esser milionario, Il Cacciatore, Red2, Chiambretti nell’ordine

Su Rai1 l’evergreen Pretty Woman, con Richard Gere e Julia Roberts, ha conquistato 3,806 milioni di spettatori e il 15,75%. In seconda serata Porta a Porta con Bruno Vespa alla conduzione e con Nicola Zingaretti ospite, ha ottenuto 1,3 milioni di telespettatori e 12,56%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 2,086 milioni di spettatori e 9,2% dopo la presentazione a 1,357 milioni e 5%. Quindi per Linea Notte 759mila e 8,57%.

Su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,013 milioni e il 10,3% dalle 21.49 alle 24.33. Con l’apertura a 2,864 milioni e 10,58% e la coda a 768mila e 9,52%. Quindi per Tg5 Notte 499mila e 8,1%.

Su Rai2 la fiction Il Cacciatore, con Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Miriam Dalmazio, ha ottenuto 1,697 milioni di spettatori e il 6,8% di share. Quindi per Mai più bullismo, 612mila e 4,17%. Per Cell 134mila e 2,12%.

Su Italia 1 per il titolo action soft Red2, con Bruce Willis, Anthony Hopkins ed Helen Mirren 1,6 milioni di spettatori e 6,6%; quindi per Last Vegas, 620mila e 6,95%.

Va forte CR4 con Hunziker e Feltri

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Vittorio Feltri, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Michelle Hunziker, Gessica Notaro e Antonio Maggio, Clizia Incorvaia, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, 1,053 milioni e 5,6%; quindi per Tv Story Superstar, 219mila e 4,66%.

Su La7 Atlantide – Chi può battere Donald Trump con Andrea Purgatori alla conduzione e la corsa democratica alla casa Bianca il tema, 411mila spettatori e 2,1% dalle 21.28 alle 24.46. Quindi per TgLa7 Notte, 137mila e 2%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis. Boom Tg3 e TgR

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,6 milioni di spettatori e il 20,2%, L’Eredità ha riscosso 5,281 milioni di spettatori ed il 24,1%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,883 milioni di spettatori (16,7%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,294 milioni di spettatori ed il 20%. Su Rai3 Tg3 a 2,8 milioni e 14,1%; TgR 3,6 milioni e 15,86%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 917mila e 3,82%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 6,5 milioni circa!

Per il Tg1 6,458 milioni di spettatori ed il 25,89%. Su Canale 5 per il Tg5 5,130 milioni e 20,28% di share. Su La7 TGLa7 1,351 milioni di spettatori e 5,37%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amedeus avanti quasi un milione. Corre Gruber con Travaglio, Moreno batte Palombelli

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,6 milioni e 20,55%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,7 milioni di spettatori con uno share del 17,3%. Su Rai Due per il Tg2 2,081 milioni e 7,82% e per Tg2 Post 1,439milioni e 5,24% con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Antonio Taiani, Giovanni Rezza e Gennaro Sangiuliano. Su Rai3 per Non ho l’età 1,4 milioni e 5,34%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Annalisa Chirico, Roberto Giacobbo, Elisabetta Gualmini, Massimo Garavaglia, Mariastella Gelmini, Gaetano Pedullà ha ottenuto 1,320 milioni e 5% e 1,251 milioni e 4,55%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Luca Telese, Marco Travaglio, Massimo Giannini, Stefano Zurlo e Vittoria Colizza ha conquistato 2,1 milioni di spettatori e il 7,7%.

(in apertura Pretty Woman, ieri su Rai1)