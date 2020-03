Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 4 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 4 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Juventus – Milan, la Juventus ospita all’Allianz Stadium il Milan, per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo l’1-1 dell’andata.

Rai 2 – The Good Doctor, Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’operazione…

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Il sapore del successo, Lo chef Adam Jones ha distrutto la sua brillante carriera a causa della droga e del suo carattere scorbutico e presuntuoso. Ora Adam si è disintossicato e ha deciso di riscattarsi. L’occasione è un ristorante di Londra che aspira a ricevere le tre stelle Michelin, così Adam riunisce la sua vecchia squadra e insieme al gruppo cercherà di organizzare il miglior ristorante di sempre. Il passato, però, è sempre in agguato.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – La fabbrica di cioccolato, Magica rivisitazione di Tim Burton dell’omonimo romanzo, con Johnny Depp. Charlie e’ uno dei fortunati bambini ospiti della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Premium Cinema – Animali fantastici e dove trovarli, Primo spin-off della celebre saga di Harry Potter firmata dalla scrittrice J.K. Rowling. È il 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York con una valigia di pelle apparentemente ordinaria, ma in realtà piena di tutte le creature magiche che il giovane ha salvato durante i suoi numerosi viaggi. Mentre sta assistendo al comizio del leader dei Secondi Salemiani, movimento estremista che vuole eliminare tutti i maghi e le streghe, una creatura fantastica fugge dalla sua borsa, creando un po’ di scompiglio.

Iris – Gold – La grande truffa, Basato su una storia vera. Un uomo scopre un’amara realtà: la sua miniera non è altro che una delle più elaborate truffe mai concepite.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Chi può battere Donald Trump?, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – Brave ragazze, siamo in una Gaeta degli anni Ottanta in cui vivono quattro donne disposte a tutto pur di cambiare le loro vite senza la speranza di un futuro migliore. Sono tutte brave ragazze, ma per ognuna di loro è arrivato il momento del riscatto personale. Insieme decidono di travestirsi da uomini e rapinare l’unica Banca locale, con tanto di pistole rimediate! Mettono a segno il primo colpo, tutto fila liscio, ma invece di incassare soltanto e nonostante un affascinante commissario sia alle loro calcagna, ritentano la sorte…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Gerry Scotti)