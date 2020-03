Ascolti tv 2 marzo digital e pay: vola SkyCinema con Gerard Butler, Little big Italy batte batte Predators

Su Sky Cinema Uno Attacco al potere 3 ha conseguito 248mila spettatori e 0,9%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove Little Big Italy a 602mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Predators a 455mila e 1,7%. Su RaiMovie L’uomo del fiume nevoso a 415mila e 1,5%.

Ascolti serie: su Fox Life Grey’s Anatomy 0,5%, su Fox The Walking Dead 0,3%

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle ammiraglie generaliste lunedì 2 marzo , con L’Amica Geniale e Il Grande Fratello Vip che complessivamente hanno conquistato più di metà della platea.

Sulla pay cinema e serie

Su Sky Cinema Uno il film Attacco al potere 3 Angel has fallen con Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte ha conseguito 248mila spettatori e lo 0,9%. Su Fox Life Grey’s Anatomy a 154mila spettatori e lo 0,5% e Station 19 a 110 mila e 0,4%. Su Fox The Walking Dead ha avuto 79mila spettatori e 0,3%.

Tra le digital free vince Nove su Rai4

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Nove Little Big Italy a 602mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Predators a 455mila e 1,7%. Su RaiMovie L’uomo del fiume nevoso a 415mila e 1,5%. Su Iris Greystoke La leggenda di Tarzan 342mila e 1,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher 342mila spettatori con l’1,3%. Su Cine 34 Tre tigri contro tre tigri a 320mila e 1,2%. Su Real Time Vite al limite a 297mila e 1,1%. Su Tv8 La tela dell’assassino a quota 275mila spettatori con l’1%. Su Rai Premium La dottoressa dell’isola a 241mila spettatori e 0,9%. Su 20 Shanghai Noon 217mila e 0,8%. Su Rai Gulp Il collegio a 148mila e 0,6%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 109mila spettatori e 0,4%.

In access: vince Papi su Dalla Zorza

Su Tv8 Guess my age 720mila spettatori con 2,6%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 454mila e 1,6%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 361mila spettatori con l’1,3%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 559mila spettatori e 2,3%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 219mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 169mila spettatori e 1,2%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 283mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Grey’s Anatomy)