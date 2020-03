Da Stargirl a Togo: una grande amicizia, tutte le novità Disney+

I due titoli saranno disponibili su Disney+ dal 24 marzo.

È online da oggi il primo trailer italiano di Togo: una grande amicizia, il nuovo film originale targato Disney+ interpretato da Willem Dafoe. Il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 24 marzo.

Togo: una grande amicizia

Togo: Una Grande Amicizia è una storia che trasporta il pubblico attraverso l’insidiosa tundra dell’Alaska nell’inverno del 1925. Leonhard Seppala (il 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe) e il cane leader della sua slitta, Togo, affrontano un’avventura che metterà alla prova la loro forza e il loro coraggio. Quando un’epidemia esplode nel piccolo paese di Nome in Alaska e l’unica cura, un siero, si trova a quasi mille chilometri di distanza, i cittadini si rivolgono al premiato addestratore di cani da slitta Leonhard. Lui sceglie come accompagnatore il suo siberian husky, Togo: un cane modesto, minuto e anziano. Sua moglie (Julianne Nicholson) crede in Togo sin da quando era un cucciolo. Leonhard Seppala conosce la lealtà e lo spirito del suo cane, e sa che Togo è l’unica possibilità che ha per portare a termine la missione. Nonostante una forte tempesta in arrivo e i tentativi della moglie di dissuaderlo, Seppala affronta con Togo uno dei tratti più letali di quella che poi diventerà una staffetta tra diverse slitte, tra forti venti, temperature gelide e scarsa visibilità. Durante il viaggio, Seppala scopre l’indissolubile legame con il suo animale.

Ma Togo: una grande amicizia, non è l’unica novità in arrivo in casa Disney+. Dal 24 marzo sarà disponibile anche Stargirl. Nel film, Leo Borlock (Graham Verchere) è uno studente della Mica High School. Ottiene voti soddisfacenti, è membro della banda musicale della scuola, vive senza eccessi. Ma tutto questo cambia quando incontra Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una nuova studentessa, allegra e sicura di sé, appassionata di ukulele. Lei è gentile, trova la magia in ogni cosa e tocca le vite degli altri con gesti semplici. La sua stravaganza e la sua personalità contagiosa affascinano Leo e l’intero corpo studentesco e Stargirl passa dall’essere ignorata e ridicolizzata, all’essere accettata e ammirata, trascinando Leo in un carosello di emozioni, in pieno stile didattico Disneyano.

Stargirl

Stargirl è diretto da Julia Hart, la sceneggiatura è di Kristin Hahn e Julia Hart con Jordan Horowitz ed è ispirata al romanzo omonimo di Jerry Spinelli. Gli attori sono la cantautrice Grace VanderWaal – vincitrice dell’undicesima edizione di America’s Got Talent – al suo debutto cinematografico, Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez (Thor, The Avengers, Captain America), Darby Stanchfield (Scandal) e Giancarlo Esposito (Fa la cosa giusta, Breaking Bad, The Mandalorian). Stargirl è prodotto da Ellen Goldsmith-Vein, p.g.a, Lee Stollman, p.g.a., e Kristin Hahn, p.g.a., con Jordan Horowitz, Jim Power, Jerry Spinelli, Eddie Gamarra, Catherine Hardwicke e Jonathan Levin sono i produttori esecutivi.

GUARDA IL TRAILER DI TOGO: UNA GRANDE AMICIZIA

(nella foto Togo: una grande amicizia)