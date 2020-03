Ascolti tv 1 marzo digital e pay: la Dea al 4,1%, la Roma al 4,5%. Sorprende Profiling su Giallo

Ascolti Premier: Everton-Manchester United ha conseguito 142mila spettatori e 0,8%.

Domenica col virus

Niente derby d’Italia e calcio molto contingentato domenica 1 marzo 2020, con la maggior parte delle partite italiane cancellate causa virus, ma con il football comunque tra le opzioni alternative alle generaliste più seguite in day time, e con la Premier League inglese che ha intercettato una quota un po’ ridotta del pubblico della Serie A in libera uscita.

Poco calcio italiano. E Ancelotti in Premier

In tema Serie A, alle 15.00 Lecce-Atalanta vinta dai nerazzurri per sette a due ha conseguito 725mila spettatori e il 4,1%. Alle 18.00 su Sky Cagliari-Roma vinta per quattro a tre dai giallorossi ha avuto 924mila spettatori ed il 4,5%. E per la Premier League, Everton-Manchester United ha conseguito 142mila spettatori e 0,8% con il pareggio della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Inoltre Su SkyCinema Uno Domino ha riscosso 112mila spettatori e lo 0,4%

Tra le digital free in prima serata. Vince Giallo su Tv8

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Giallo Profiling a 577mila e 2,3%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 479mila spettatori e 1,9%. Su RaiMovie Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet 466mila e 1,8%. Su Iris American History X a 453mila e 1,8%. Su 20 I fantastici 4 414mila spettatori e 1,6%. Su Nove la nuova edizione di Camionisti in trattoria con alla conduzione Misha Sukyas ha totalizzato 354mila spettatori e l’1,3%. Su Rai4 The Exorcism of Emily Rose 332mila e 1,4%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 331mila e 1,3%. Su La5 Una Estate perfetta ha avuto 235mila spettatori e 0,9%. Su Rai Premium La Corrida a 229mila spettatori e 1%. Su Cine 34 Squadra Antiscippo 211mila spettatori e 0,8%. Su Rai5 Great Continental Railway Journey 123mila e 0,5%. Su RaiStoria Il destino di un cavaliere a 115mila spettatori e 0,5%.

A mezzodì

Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci Nordico ha ottenuto 292mila spettatori e il 2,3%.

Al pomeriggio la Superbike evita Covid19

Su Tv8 la SBK a 499mila spettatori e 2,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lecce-Atalanta)