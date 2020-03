Ascolti tv analisi 1 marzo: Meno Covid e niente calcio, così Ranieri convoca i fedeli, D’Urso cresce e Fazio cala un po’

Ascolti Fazio: con Angela, Zingaretti, De Filippi, Littizzetto on air Che tempo che fa ha viaggiato appena sopra o appena sotto il 10% di share.

Un contesto particolare, senza il derby d’Italia

Tre film, nessuno speciale, una lunga pagina di ‘servizio’ di Fabio Fazio, Massimo Giletti che ha dirottato l’attenzione anche sulla cronaca nera a Napoli e Adriano Panzironi. Mentre nella puntata di Live in cui riceveva una mazzo di rose e le scuse di Vittorio Sgarbi, Barbara D’Urso si è sentita dire da Vittorio Feltri, alle prese con Asia Argento, che il suo programma era un canile.

Non c’’era più il corona virus a fare da protagonista incontrastato in tv nella giornata e nella serata di domenica 1 marzo. L’effetto più diretto dell’epidemia sulla griglia, così, forse ieri è stato il rinvio di Juventus-Inter, partita da almeno tre milioni di spettatori sulla pay se si fosse tenuta. Così, in costanza di queste nuove condizioni, sono avvenute tre semplici cose: ha mantenuto tutti i propri fedeli (crescendo di un decimale di share) Luisa Ranieri (La vita promessa2 a 4,582 milioni e 19,34%); sono cresciute le prestazioni di Barbara D’Urso (per Live 2,7 milioni e 10,14% dalle 21.12 alle 21.26 e poi 2,6 milioni ed il 14,8% dalle 21.28 alle 25.23); sono calate un po’ quelle di Fabio Fazio, nonostante una scaletta di ospiti veramente super con Angelo Borrelli, Roberto Burioni, Piero Angela, Luca Zingaretti e Maria De Filippi (per Che tempo che fa 2,261 milioni di spettatori e 8,85% con la prima parte dalle 21.05 alle 23.03; poi con il Tavolo fino alle 23.44 ha ottenuto 1,468 milioni e 7,73%).

In una serata così si deve considerare ottima la prestazione di Italia 1 che rispolverando Il principe cerca moglie ha ottenuto 1,775 milioni di spettatori e il 7,3% e superato Massimo Giletti, con un sorpasso evidente nella curva degli ascolti dopo le 22.00.

Non è l’Arena ha fatto comunque un risultato buono, attestandosi a 1,6 milioni di spettatori e 6,1% nella prima parte e poi 1,1 milioni e il 6,32%. Mentre indietro, praticamente alla pari, hanno corso i film di Rai3 (Amiche da morire 977mila spettatori e 3,83%) e Rete4 (Colpevole d’innocenza a 972mila e 4%).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti abbia fatto un picco da 7 milioni alle 21.28 con il 26%. La fiction La Vita Promessa2 ha corso sempre sopra quota 5 fino alle 22.10, col finale della seconda puntata al 24,1% alle 23.35. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni con Asia Argento in pista, ed è schizzata vicino al 28% prima dell’una di notte. Con Le fasi topiche del suo talk, infine, (Angela, Zingaretti, De Filippi, Littizzetto), Che tempo che fa ha viaggiato appena sopra o appena sotto il 10% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa)