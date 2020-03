Ascolti Tv 1 marzo tutti i dati: La Vita Promessa 4,5 milioni, Live 2,6, Che tempo che fa 2,2, Il principe cerca moglie 1,7 Giletti 1,6 e 1,1

Su Rai1 ascolti La Vita Promessa2 4,582 milioni e 19,3%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,6 mln e 14,8%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,261 mln e 8,9%. Su Italia1 Il principe cerca moglie 1,775 mln e 7,3%. Su La7 Non è L’Arena a 1,1 milioni e 6,3% (prima parte 1,6 mln e 6,1%). Su Rai3 Amiche da morire 977mila e 3,8%. Su Rete4 Colpevole d’innocenza 972mila e 4%.

Ascolti tv, dinamiche: sempre in testa Luisa Ranieri e seconda Barbara D’Urso, con Fazio terzo e a 2,5 milioni con Zingaretti, De Filippi e Littizzetto. Giletti davanti a Italia1 fino alle 22.00. Poi dalle 23.37 domina Live.

Poche partite (due nel day time) giocate e nessuna in prima serata per il rinvio di Juve-Inter ed atmosfera sempre emergenziale causa corona virus in tv domenica 1 marzo. Sette giorni prima c’erano stati speciali in quasi tutte le reti e in ogni fascia oraria e si era visto Giuseppe Conte ubiquo, passare da un programma all’altro; ieri in prima serata a tenere calda la linea dell’informazione sul tema sono stati soprattutto Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai2 e Massimo Giletti con Non è L’arena su La7. Su Rai1 c’era la seconda puntata della seconda stagione della fiction La Vita Promessa (con Luisa Ranieri) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Asia e Fiore Argento ma anche Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi protagonisti). Le altre generaliste con tre film: su Rai3 c’era Amiche da morire, su Italia1 c’era il cult Il principe cerca moglie e su Rete4 il drammatico Colpevole d’innocenza. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Vince La Vita Promessa 2, poi Live, Che Tempo che fa, Il Principe cerca moglie, Non è L’Arena

Su Rai Uno la fiction La vita promessa2, con Luisa Ranieri, Stefano Dionisi, Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio nel cast, ha conseguito 4,582 milioni e 19,34%. Quindi per Speciale Tg1 1,1 milioni e 9,36%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Asia e Fiore Argento, Pietro Delle Piane, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, Rodrigo Alves, ma anche Heather Parisi in collegamento e Clizia Incorvaia, in apertura 2,7 milioni e 10,14% dalle 21.12 alle 21.26 e poi 2,6 milioni ed il 14,8% dalle 21.28 alle 25.23; quindi per Tg5 Notte 680mila e 17,05%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli ospiti Angelo Borrelli, Roberto Burioni, Piero Angela, Luca Zingaretti e Maria De Filippi, ha conquistato 2,261 milioni di spettatori e 8,85% con la prima parte dalle 21.05 alle 23.03; poi con il Tavolo fino alle 23.44 ha ottenuto 1,468 milioni e 7,73%. Per La domenica sportiva 650mila spettatori e 5,93%. L’altra Ds a 215mila e 3,5%.

Su Italia1 per il film Il Principe cerca moglie, interpretato da Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Madge Sinclair, 1,775 milioni di spettatori e 7,3%. Per Parental Guidance, 343mila spettatori e 3,72%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Pierpaolo Sileri, Tony Capuozzo, Alessandro Cecchi Paone, Ignazio La Russa, Ciro Verdoliva, Nunzia De Girolamo, Stefania Andreoli, Sara Farnetti, Mario Falconi, Candida Morvillo, Hoara Borselli e Adriano Panzironi, 1,622 milioni di spettatori e 6,1% dalle 20.38 alle 21.54, e poi 1,1 milioni e 6,32% fino alle 24.56. Quindi per TgLa7 Notte 225mila e 3,53%.

Su Rai Tre la pellicola Amiche da morire, con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi, ha ottenuto 977mila spettatori e il 3,83%. Per Tg3 Mondo 416mila e 2,3%. E poi Mezzora in più a 292mila e 3%.

Su Rete 4 per Colpevole d’innocenza, con Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Bruce Greenwood, ha avuto 972mila spettatori e il 4%. Quindi per Pressing Serie A, 388mila spettatori e 3,13% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna oltre 5 milioni nella fase finale

Su Rai 1 per L’Eredità 3,7 milioni e 18% e 5,397 milioni e 23,28%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 3 milioni e 14,93%, per Avanti un altro! 4,045 milioni e 17,64%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,577 milioni e 11,79%; per il Tgr 3,156 milioni e 13,28%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 959mila e 3,87%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 861mila e 3,9% e Che tempo farà 1 milione e 4,2%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti 5 punti

Per il Tg1 6,135 milioni di spettatori ed il 24,53%; per il Tg5 4,9 milioni di spettatori ed il 19,45%, per il Tg La7 1,055 milioni di spettatori ed il 4,18%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,874 milioni e 22,04% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,7 milioni e 13,95% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,2 milioni e 8,4%. Su Rai3 per Blob 1 mln di spettatori e 4,05% e per Grande amore 923mila spettatori e 3,6% e 1,457 milioni e 5,5%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,1 mln e 4,25%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di La vita promessa 2, ieri su Rai1)