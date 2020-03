Oggi in edicola: Umberto Smaila contro il perbenismo che oggi vieterebbe Colpo Grosso

Libero, pagina 18, Gianluca Veneziani.

Dieci anni fa gli chiesero se avesse mai pensato di mettersi a riposo. E lui rispose secco: «No, no, non ci penso proprio». Dieci anni dopo ha tenuto fede alla promessa: è ancora in pista, e alla grande. Anzi ti contagia col suo entusiasmo da ragazzino, convincendoti che l’età sia solo una convenzione.

Umberto Smaila, quest’anno compirà 70 anni. Ci dice come fa a conservare la sua carica di freschezza?

«Il segreto è lo stupore. Nel senso che guardo quel numero, 70, mi stupisco e dico: “Ma non ne ho mica 70, stiamo scherzando?”. Io voglio ancora giocare a freccette, mangiare ghiaccioli. È il mio modo di applicare la teoria della relatività: gli anni sono relativi».

Un altro suo segreto è continuare a cantare. Canta e il tempo non passa…

«Sì, mi esibisco ogni giovedì al Parioli di Milano e la prossima estate apro due nuovi Smaila’s, i miei locali con musica dal vivo, a Porto Rotondo e Tropea. Diciamo che mi tengo in allenamento».

Quindi non è vero che in Italia non si possa più fare imprenditoria del divertimento, come sostiene Briatore?

«Dipende da che tipo d’impresa vuoi fare. Se punti a investimenti milionari, ha ragione Briatore. Se metti su qualcosa di più artigianale, avvalendoti di operatori del luogo, si riesce. E poi è il modello di divertimento che propongo a funzionare: l’idea di una cena-spettacolo consente di mettere insieme la ristorazione e la musica. E non si fa odiare dalle autorità del posto: se dici di voler mettere su una discoteca, diventi la bestia nera perché sei quello che fa innalzare i decibel».

Quest’anno celebra anche i 50 anni di carriera. Iniziò coi Gatti di Vicolo Miracoli. Che ricordi ha degli esordi?

«Quando a Verona, da ragazzino, andavo in parrocchia, nel tragitto cantavo pezzi americani e mi esercitavo a fare lo showman. In quel km dalla casa alla chiesa si è decisa la mia carriera. Poi ho incontrato le persone giuste con cui creare un gruppo: e così nacquero i Gatti».

Con Franco Oppini, Nini Salerno e Jerry Calà vi siete riuniti lo scorso anno. È stata solo un’operazione nostalgia in stile Ricchi e Poveri?

«No, è un progetto che guarda avanti. Insieme abbiamo fatto un film, Odissea nell’ospizio, che sì può guardare sulla piattaforma Chili Tv. La mia idea è farne una piccola serie. È poi con Jerry continuiamo a fare serate, anche perché siamo legati da un’amicizia straordinaria. Quanto ai Ricchi e Poveri, loro hanno cantato in playback, io continuo a cantare dal vivo. Anzi, canto meglio adesso che agli inizi della carriera. Per me non esiste l’idea di cantare in playback, significa tradire le regole dello spettacolo live e quindi il pubblico».

Più di 30 anni fa lei lanciava in tv Colpo grosso, programma che fece scandalo per la presenza di donne discinte. Sarebbe possibile mandarlo in onda oggi, al tempo del politicamente corretto in cui si vede sessismo ovunque?

«Sarebbe molto più difficile. Quello era un altro mondo, più spensierato, in cui gli italiani stavano più o meno bene e il governo di Craxi aveva favorito uno spirito ottimistico. Non era solo una Milano da bere, era un’Italia da bere. Oggi viviamo il periodo del “non si fa e non si deve”, del Me Too che ci impedisce perfino di fare un complimento a una donna. Viviamo un’età conservatrice, che di progressista e democratico non ha un bel niente. Siamo passati dal “Vietato vietare”, slogan dei sessantottini, al “Si deve vietare tutto”. È il tempo del proibizionismo, con un fondo d’ipocrisia però. Perché un programma spensierato, ma non volgare come Colpo grosso non potrebbe andare in onda, ma intanto il voyeurismo viene alimentato dai siti porno».

