Ascolti Tv 29 febbraio: Maria De Filippi doppia Adriano Celentano

“C’è posta per te” su Canale5 sbanca Auditel e fa il doppio degli ascolti del programma su Rai1 dedicato al Molleggiato. Dietro in pochi sopra il milione di spettatori.

Su Rai2 N.C.I.S. al 5,5% di share negli ascolti tv

Seconda serata di fila in onda per Maria De Filippi, che con C’è posta per te ha stracciato la concorrenza negli ascolti tv, registrando il 30,11% di share media con 6,143 milioni di spettatori, con un’età media di 51 anni. Settimana scorsa lo show di Canale5 aveva fatto il 28,51% con 5,271 milioni, quindi ieri sera ha guadagnato quasi un milione.

L’ammiraglia di viale Mazzini, invece, con il programma Una storia da cantare dedicato ad Adriano Celentano ha fatto il 15,81% di share media con 3,274 milioni di spettatori, con un’età media di 66 anni. Sabato scorso lo stesso programma aveva portato a casa il 13,73% con 2,6 milioni.

Ascolti tv dietro le ammiraglie

Terza posizione per Rai2 con N.C.I.S., che ha registrato il 5,53% di share media con 1,394 milioni di spettatori, con un’età media di 59 anni. Una settimana fa la stessa rete con lo Speciale Tg2 – Italia rischio coronavirus aveva fatto il 6,6% e 1,411 milioni.

Su Dazn l‘anticipo di Serie A Napoli-Torino ha registrato l’1,8% con 447 mila spettatori, diventando l’ottava rete nazionale per ascolti tv.

Ascolti tv del pomeriggio

In day time Italia sì! su Rai1 ha fatto l’11,86% di share media con 1,688 milioni di telespettatori nella prima parte e il 13,86% e 2,225 milioni nella seconda, mentre su Canale5 Verissimo ha fatto il 15,48% con 2,221 milioni di contatti.

Ascolti tv tg serali

Tra i telegiornali della sera il Tg1 delle 20 registra il 25,37% con 5,9 milioni di spettatori, Tg5 20,06% con 4,7 milioni, Tg2 6,69% con 1,6 milioni, Tg3 10,60% con 2 milioni, Studio aperto 6,06% con 1 milione, Tg4 3,97% con 777 mila e TgLa7 4,89% con 1,1 milioni.

