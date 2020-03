Oggi in edicola: il coronavirus fa volare la televisione

Effetto coronavirus: volano gli ascolti per telegiornali e talk

Corriere della sera, pagina 47, A.G.

Boom di ascolti per la televisione: è l’effetto del coronavirus. C’è un sismografo efficace delle abitudini degli italiani che si chiama Auditel: nell’ultima settimana (da venerdì 21) segna un +6,5% in Italia per i consumi di Tv, che raggiunge il picco di +11,77% in Lombardia (un dato intermedio, poco superiore al +9%, si registra in Veneto, Emilia e Piemonte). L’effetto coronavirus è imputabile a diverse ragioni: bisogno di informazione, che testimonia come il piccolo schermo resti la fonte informativa più trasversale, ma anche – nelle zone colpite dal contagio – un «incremento forzoso» dovuto al maggior tempo speso in casa (telelavoro, locali e attività chiuse…): per esempio, all’ora di pranzo, il dato nazionale è +11,4% e quello lombardo +17,7%.

A risentire positivamente di questo incremento d’ascolti sono in particolare i telegiornali: l’edizione serale del Tg1 registra +17,4% (6.377.000 spettatori medi), che in Lombardia raggiunge il +20,7%. Incredibile il dato del Tg3 con annesso il Tg Regionale (l’importanza della prossimità!): +32,7% in Italia (2.919.000 spettatori medi), +42,5% in Lombardia (e incrementi superiori al 30% nel resto del Nord). Anche Tg5 registra +10,9% a livello nazionale, e +25,6% in Lombardia. Non è solo un tema di quantità: tutti i tg aumentano in modo sostanziale gli spettatori giovani, con un picco del +112% per Tg3/TgR fra i 15-19enni. Incrementi importanti anche per i talk: Che tempo che fa segna +60% fra i 25-34enni, +54% in Lombardia. Quarta repubblica triplica gli spettatori fino a 14 anni. Non è l’Arena raddoppia fra i 25-34enni.

(Nella foto Che tempo che fa)