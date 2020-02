Oggi in edicola: la Rai vende 80 film a Netflix per quasi 3 milioni

La Rai vende 80 film a Netflix

Quotidiano Nazionale, pagina 31.

La Rai vende 80 film a Netflix. Incasserà 2,7 milioni di euro: tra i titoli A casa tutto bene di Gabriele Muccino e Contromano di Antonio Albanese. Per alcune pellicole, la tv di Stato conserverà i diritti di trasmissione sulla app RaiPlay. In sintesi, Netflix acquista da RaiCinema i diritti di 61 titoli (per i quali pagherà 2,4 milioni) e i diritti di altri 19 titoli (per i quali pagherà 300 mila euro). Questi ultimi 19 titoli appartengono, in realtà, ad altri soggetti, ma RaiCinema ne aveva acquisito i diritti di trasmissione, che adesso cede a Netflix, che offrirà questi film ai suoi abbonati entro il dicembre del 2023.

(Nell’immagine il logo di Netflix)