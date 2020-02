Oggi in edicola: le Sardine debuttano da telepredicatori ad Amici

Sardine dalla De Filippi. Scoppia l’ira della base: «Questa è la nostra fine»

Il Giornale, pagina 16, di Carmelo Caruso.

Si sono lasciate «defilippizzare» e non c’è dubbio che sia stato più naturale vedere le tre sardine, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, partecipare ieri sera ad Amici, in mezzo a tanti giovani come loro e al cantante Tommaso Paradiso, piuttosto che ascoltarli a diMartedì straparlare di tutto quello che non sanno insieme a Pierluigi Bersani o i partigiani dell’Anpi.

E infatti, serviva la preside Maria De Filippi («In piedi ragazzi in segno di rispetto verso i professori») e il suo talent per esorcizzare il fenomeno Sardine che davvero non sono la nuova forza storica chiamata a liberare l’Italia da Matteo Salvini, ma solo dei trentenni con tanto tempo disponibile che hanno trovato una nuova professione. Tra la rabbia della base, dopo la foto-catastrofe con Luciano Benetton, ora ridotte a fenomeno pop un po’ come il virus che adesso è solo un’influenza, le sardine sono apparse l’ultima moda di stagione come negli anni scorsi lo furono gli altri ospiti guest, lo scrittore Roberto Saviano, Matteo Renzi nella fase rottamatrice, insomma, elisir per malinconici di sinistra.

L’attesa non era dunque per quello che Santori avrebbe detto, ma per come l’avrebbe detto. Sul gruppo 6000 sardine, Gabriele Palomba aveva già dimenticato le numerose battaglie contro la «Bestia» sovranista e formulava la domanda frivola dei fan: «Mattia Santori metterà la giacca di pelle?». Si riferiva al famoso «chiodo» che Renzi indossò proprio dalla De Filippi e che lo etichettò per sempre più del soprannome che da bambino gli affibbiarono: «Il Bomba».

(Nella foto le Sardine ad Amici)