Fantasmi, misteri, cibo e arte: La porta segreta di Giovanni Muciaccia si apre su Rai2

Il nuovo programma itinerante e di divulgazione culturale che sta per arrivare nel sabato di Rai2 si chiama La Porta Segreta, in onda dal 29 febbraio alle 17.10, con la conduzione di Giovanni Muciaccia.

La porta segreta è un programma di Carlotta Ercolino, Davide Fiorani, Lillo Iacolino, Giovanna Serpico condotto da Giovanni Muciaccia, con la regia di Andrea Menghini e Manola Romizi.

Il titolo ricorda un pochino il film a tinte esoteriche La nona porta, di Roman Polanski. In effetti qualche collegamento c’è. Il nuovo programma itinerante e di divulgazione culturale che sta per arrivare nel sabato di Rai2 si chiama La Porta Segreta, in onda dal 29 febbraio alle 17.10, con la conduzione di Giovanni Muciaccia. Un format che accompagna i telespettatori a scoprire i luoghi misteriosi delle città italiane attraverso alcune porte che consentono al conduttore di viaggiare nel tempo e nello spazio, seguendo il filo rosso del tema di puntata.

Arte e misteri, fantasmi e cibo

Affiancato da esperti d’arte, scrittori, attori, esploratori urbani, Muciaccia racconterà, tra arte, architettura e storia, la ricchezza del nostro territorio, in un modo originale. I temi delle puntate spazieranno nei generi e andranno dalle mummie ai fantasmi, dal cibo alla passione, dalle vie dell’acqua alla figura di Maria di Nazareth vista attraverso lo sguardo dei fedeli, i luoghi di culto e le opere d’arte classica e urbana, come la Madonna con la pistola di Banksy a Napoli. Protagonisti della prima puntata saranno i fantasmi, presunte entità soprannaturali a cui da sempre, in ogni cultura, gli uomini hanno creduto. Per approfondire uno dei temi più gettonati del paranormale, Giovanni Muciaccia viaggerà attraverso luoghi evocativi.

I luoghi del programma

Nel Palazzo Barberini di Roma verrà evocato il fantasma di Beatrice Cenci, la cui tragica storia rivivrà al cospetto del celebre ritratto che ne fece Guido Reni; un teschio conservato tra i reperti del Museo di Anatomia di Napoli offrirà lo spunto per raccontare la storia maledetta di Giuditta, l’impiccata della Vicaria; a Milano, invece, un’apparizione femminile farà scoprire la nera leggenda della dama velata del Parco Sempione.

Dato che ancora oggi c’è chi cerca di dimostrare scientificamente l’esistenza degli spettri, verranno narrate le imprese di un gruppo di Ghostbusters, che cercano di rilevare la presenza degli spiriti grazie a una strumentazione tecnologica all’avanguardia. E ancora: lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni racconterà come ha creato il personaggio del Commissario Ricciardi, l’indagatore che vede i fantasmi delle persone uccise.

(nella foto Giovanni Muciaccia)