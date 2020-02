Ascolti tv 27 febbraio digital e pay: Masterchef 3,4%. Roma all’1,9% su Sky. Inter al 7% su Tv8

Sulla pay Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli a 840mila spettatori di flusso con la semifinale che ha eliminato Nicolò. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Inter-Ludogorets ha riscosso 1,880 milioni con il 7%. Su Rai4 Criminal Minds 503mila con 1,8%. Su Iris Resa dei conti a Little Tokio 428mila con l’1,6%.

Il calcio vola su Tv8 e sulla pay ma su SkyUno il talent non culinario non soffre e cresce

Un contesto complicato

C’era il calcio sulla pay e su Tv8 giovedì 27 febbraio e così rischiava contraccolpi la nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In onda ieri dalle 21.15 su SkyUno il talent culinario con la puntata che eliminato Nicolò ha riscosso 840mila spettatori con il 3,4% di share, con il primo episodio a 879mila e 3,2% ed il secondo a 810mila e 3,7%; l’ascolto cumulato, che comprende Sky Uno/+1 e on demand, è stato di 858mila spettatori (913mila spettatori e il 2,90% di share nel primo episodio e 802mila spettatori e il 3,57% di share nel secondo).

In tema Europa League, invece, alle 19.00 Gent-Roma ha avuto 432mila spettatori e l’1,9%. Alla sera invece Inter-Ludogorets – se si sommano prestazioni free e pay – ha avuto 2,539 milioni di spettatori ed il 9,4%, con il match su Sky 660mila e 2,4% ed il resto delle partite e Diretta Gol a 238mila. Su Tv8 la partita vinta dai nerazzurri per due a uno, ha ottenuto 1,880 milioni di spettatori ed il 7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince l’Europa League

In prima serata su Tv8 Inter-Ludogorets ha riscosso 1,880 milioni di spettatori con il 7%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 503mila spettatori con 1,8%. Su Iris Resa dei conti a Little Tokio ha conseguito 428mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Movie Gone Scomparsa ha totalizzato 387mila spettatori con l’1,41%. Su La5 Dirty dancing ha conquistato 379mila spettatori con l’1,47%. Su Cine34 Mi faccia causa ha conquistato 255mila spettatori con 1%.

In access. Senza Papi, c’era il calcio

Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 413mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 597mila e 2,5%. Su Nove Sono le venti a 215mila e 0,9%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 211mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 315mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)