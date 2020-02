Ascolti tv analisi 27 febbraio: Don Matteo pedala, Mia Martini coinvolge, vola Sky con Europa League e Masterchef

Ascolti talk: con Meloni in onda Del Debbio fa un picco da 1,7 milioni. Con Bersani on air Formigli sfiora 1,5 milioni.

Un contesto complicato

E’ rimasto esattamente sui solti livelli di ascolti, con una flessione di share, Matteo Bondini su Rai1. Che ieri – giovedì 27 febbraio – doveva fronteggiare la concorrenza del calcio su Sky e Tv8 e quella dell’approfondimento sul corona virus.

E’ Sky che resiste e risponde al prete Lux

Non tutte le previsioni più ovvie, però, si sono avverate. Ha vinto Don Matteo con 5,8 milioni di spettatori ed il 23,3%. Sul secondo gradino del podio si è collocata la partita trasmessa senza pubblico a San Siro. Su Tv8 Inter-Ludogorets, terminata con la vittoria nerazzurra per tre a uno, ha conquistato 1,880 milioni di spettatori ed il 7%. Se si somma però pure il risultato su Sky il bilancio arriva a 2,5 milioni con il 9,4% di share. Un risultato notevole se si considera che alla fine il calcio non ha cannibalizzato l’intrattenimento e su SkyUno Masterchef ha conseguito 840mila spettatori e 3,4% di share con la prima emissione lineare. Veramente male hanno fatto i film di Canale 5 e Rai2: sull’ammiraglia del Biscione 12 anni schiavo ha avuto 1,5 milioni di spettatori e il 7,2% di share, mentre sulla seconda rete pubblica Avengers Age of Ultron si è fermato a 1,065milioni e 4,4%. Entrambe queste proposte, come quelle giornalistiche del resto, sono state battute per ascolti dall’altra grande sorpresa di serata.

Fenomeno Mia

Su Rai Tre Mia Martini-Fammi sentire bella, il docuflm sulla cantante nel venticinquesimo anniversario della scomparsa, ha portao a casa ben 1,7 milioni di spettatori e 6,6% dalle 21.20 alle 23.18.

Nella sfida tra i talk – con il calcio a monopolizzare fino a tardi l’attenzione maschile – Paolo Del Debbio ha vinto di misura su Corrado Formigli, ognuno col suo mix composto da politici, giornalisti e opinionisti, nonché gli immancabili virologi.

Meloni tira più di Bersani, ma è grande equilibrio tra i talk

Su Rete 4 Dritto e Rovescio, ha schierato tra gli altri Giorgia Meloni, Giovanni Rezza, Gianmarco Centinaio, Maurizio Belpietro, Matteo Bassetti, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Vittorio Feltri, Sara Manfuso, Vauro Senesi, Massimiliano Salini, Paolo Brosio, Rosanna Lambertucci, Luigi Amicone, ed ha avuto 1,041 milioni di spettatori e 5,3% di share dalle 21.28 alle 24.52.

Su La7 Piazzapulita ha puntato su Pier Luigi Bersani, Carlo Calenda, Sabino Cassese, Ilaria Capua, Walter Ricciardi, Oscar Camps, Selvaggia Lucarelli, Andrea Crisanti, Pierluigi Lo Palco, Giordano Riello, Luisa Marchioni, ed è arrivato a 992mila spettatori e 5% di share tra e le 21.19 e le 24.52.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti faccia un picco da 7,4 milioni circa alle 21.24, con Lilli Gruber sopra i 2 milioni nei minuti finali di Otto e Mezzo. Subito dopo Don Matteo ha viaggiato sopra la linea dei 6 milioni fino alle 22.48, toccando nel finale il 27,4% alle 23.27. Subito dopo è stata in testa Porta a Porta e solo dopo le 24.20 Le Iene sono passate al comando nella fase più notturna.

Emanuele Bruno

(Inter-Ludogorets)