L’attesa è finita, stasera su Canale 5 torna Amici con una gara che vedrà il tutti contro tutti

In onda per tre settimane di venerdì sera, Amici tornerà poi alla sua tradizionale collocazione del sabato sera.

L’appuntamento serale con il talent di Maria De Filippi prende il via questa sera su Canale 5, in uno show che vedrà la gara al centro, ma anche la partecipazione di tanti ospiti e non solo musicali. In studio arriveranno le Sardine, una scelta che Maria De Filippi ha spiegato così: «Ho invitato le sardine perché il loro non è un movimento politico e mi ha fatto piacere che abbiano accettato l’invito. Accogliendoli non penso di dare una connotazione politica al programma tanto è vero che se mi chiedessero di ospitare Salvini non lo farei perché è a capo di un partito e significherebbe sposare una linea politica». Al di là delle polemiche già scattate all’interno del movimento, Mattia Sartori, Jasmine Cristallo, Lorenzo Donnoli faranno un intervento contro l’odio, a dimostrazione che l’arte del monologo, consacrata al Festival di Sanremo, può conquistare anche i talent, là dove i giovani si annidano.

Gli altri ospiti

Non mancherà Luciana Littizzetto, pronta a tornare ancora una volta ad Amici. «Luciana farà un intervento comico per il quale ho preso spunto dalla mia telefonata al festival ad Amadeus e Fiorello -ammette la De Filippi – Luciana sarà collegata da casa e quando vorrà intervenire dovrà telefonare ma vedrete, sarà divertente. Magari poi chiama anche Fiorello e mi restituisce il favore».

Con i ragazzi duetteranno 6 grandi artisti della musica italiana: Ghali, Elisa, J-Ax, Ermal Meta, Emma ed Alessandra Amoroso. Titolari dello spazio dedicato a una gara che coinvolge i prof di amici saranno Al Bano e Romina Power.

La gara

Sei i cantanti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina e quattro i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa, senza direttori artistici o divisioni fra squadre bianca o blu: lo scontro sarà diretto. «In ogni puntata ci sarà un primo classificato che passerà di diritto a quella successiva e un ultimo classificato che verrà istantaneamente eliminato», chiarisce.

Il vincitore, proclamato nella sesta puntata, accederà di diritto alle tre puntate di Amici Big, in cui si scontreranno gli ex talent, tra cui Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo e Sebastian per il ballo.

Le giurie

A giudicare le esibizioni saranno tre giurie: il televoto, I professori, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens,Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli e/o il Var del maestro Beppe Vessicchio e coreografo Luciano Cannito, e i tre giurati Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabri Ponte. Con loro anche Tommaso Paradiso, che non darà voti, ma solo giudizi.

