Oggi in edicola: i reality di Mediaset sembrano al capolinea

Salta l’Isola dei Famosi, sì al GF della D’Urso

Il Tempo, pagina 33, di Marida Caterini.

I reality Mediaset, punto di forza della programmazione di Canale5, vivono un periodo di congiuntura negativa. A meno di ulteriori ripensamenti, attualmente ritenuti impossibili, l’edizione 2020 de L’isola dei famosi non sarà in onda interrompendo un ciclo che durava dal 2015, quando il programma del naufraghi passò sulla principale rete Mediaset. Al timone avrebbe dovuto esserci Ilary Blasy, in passato alla conduzione del Grande Fratello Vip per tre edizioni e che quest’anno ha ceduto il testimone ad Alfonso Signorini. Sarà presente nel palinsesto di Canale5 anche il Grande Fratello dedicato alle persone «cosiddette» comuni e gestito da Barbara D’Urso. Per quanto riguarda Temptation Island 2020, l’appuntamento resta all’inizio della stagione estiva per la versione dedicata alle persone comuni.

Calano gli ascolti del Grande Fratello Vip

Insomma la principale rete Mediaset rinuncia al naufraghi del 2020. C’è da sottolineare che gli ascolti dell’attuale edizione del GF Vip 4, non sono certo gratificanti. La share delle puntate andate in onda finora è del 18,5%. La causa è da ricercarsi anche e soprattutto nelle due puntate settimanali del lunedì e del venerdì andate in onda fino alla scorsa settimana. Il reality non è riuscito a catturare fino in fondo il voyeurismo degli amanti del genere per la ripetitività delle dinamiche e lo sforzo di trovarne di nuove, a tutti i costi, a distanza di pochi giorni in una settimana.

Inoltre le puntate hanno sofferto molto per la concorrenza Rai. Il Grande Fratello Vip 4 ha dovuto arretrare dinanzi a programmi come Il cantante mascherato andato in onda a gennaio e condotto da Milly Carlucci.

(Nella foto Grande Fratello Vip)