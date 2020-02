Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 28 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 28 febbraio 2020

Rai

Rai 1 –La Corrida, la prima puntata della nuova edizione de “La Corrida”, il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’. Padrone di casa Carlo Conti, affiancato da Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” commenta alla sua maniera le esibizioni in gara. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio pronto a scatenarsi a suon di pentole, fischietti, campanacci o applausi

Rai 2 – Il cacciatore, È il compleanno di Brusca e i PM Barone e Mazza cominciano una serrata caccia all’uomo per catturare il carceriere di Di Matteo nella speranza che li conduca al boss. Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, intanto, si accordano per contattare Brusca e costringerlo a interrompere la sua strategia di violenza. Il capomafia si ritroca, così, da solo.

Rai 3 – Presa diretta – Cambiamo la scuola, L’Italia è prima in Europa per numero dei Neet, giovani che non studiano, non lavorano, non si formano. La sfida della nostra scuola è cambiare, rinnovarsi. Una nuova didattica, è questo che chiedono a gran voce studenti, presidi, professori e scienziati. Basta con le lezioni frontali basate solo sulla trasmissione dei contenuti, c’è bisogno di una didattica che metta al centro lo studente quale protagonista attivo del suo percorso di studi. PresaDiretta ha visitato le scuole più innovative, anche nel Mezzogiorno. Ma quanti sono gli innovatori delle nostre scuole? Perché non riescono a fare sistema? In Finlandia ci sono riusciti. Come hanno fatto?

Rai Movie – Padrona del suo destino, Venezia, secolo XVI. La cortigiana Veronica Franco è alla ricerca dell’amore ma viene accusata di stregoneria. Dal romanzo “The Honest Courtesan” di Margareth Rosenthal.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici di Maria, Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. Italia 1 – Red, Basato sull’omonimo fumetto DC Comics. Quattro agenti della Cia in pensione, tornano in gioco per catturare un pericoloso killer.

Premium Cinema – Un mondo perfetto, Dallas, novembre del 1963. Butch Haynes evade di prigione con un compagno violento che finisce col dover uccidere. Le circostanze lo “costringono” a prendere come ostaggio il piccolo Philip. Mentre fra l’uomo e il bambino si instaura un rapporto amichevole, la caccia all’evaso è guidata dal ranger Red Garnett, un onest’uomo, cosa che non si può dire di tutti coloro che collaborano con lui. In questo “mondo perfetto” si può assassinare un presidente e una caccia all’uomo può risolversi in un omicidio legalizzato. Iris – Hereafter, Coinvolgente film drammatico diretto da C. Eastwood. Le storie parallele di tre personaggi che hanno un rapporto speciale con l’aldila’.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – ZeroZeroZero, La serie segue il viaggio di un carico di cocaina, dal momento in cui un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistarlo, fino a quando viene consegnato e pagato. Attraverso le storie dei suoi personaggi, ZeroZeroZero getta luce sui meccanismi con cui l’economia illegale diventa parte dell’economia legale e come entrambe siano collegate a una spietata logica di potere e controllo, che influenza le vite e le relazioni delle persone in tutto il mondo.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Amici)