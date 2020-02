La Rai annulla lo speciale di Rai2 sul Coronavirus: al suo posto il film Avengers: Age of Ultron

Al posto de Il nemico invisibile sarà programmato il film Avengers: Age of Ultron.

Si intitolava Il nemico invisibile, lo speciale previsto per il 27 febbraio su Rai2 condotto da Annalisa Bruchi, con Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo e con la collaborazione editoriale di Rainews24. Un contenitore di analisi sull’emergenza Coronavirus, con collegamenti e ospiti, condotto dal volto di Povera Patria. La Rai ha comunicato oggi l’annullamento del programma. Al posto de Il nemico invisibile, andrà in onda il film Avengers: Age of Ultron, come previsto dal palinsesto prima che gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus monopolizzassero gli argomenti all’ordine del giorno.

(nella foto Annalisa Bruchi)