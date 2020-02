Oggi in edicola: cambio al vertice Disney e Comcast fa shopping

Iger lascia la carica di AD di Disney e Comcast compra Xumo: ecco perché

Italia Oggi, pagina 19, di Marco A. Capisani.

Improvvise e con effetto immediato arrivano le dimissioni di Bob Iger, a.d. di Walt Disney da 15 anni. Intanto Comcast acquisisce Xumo, servizio streaming gratuito che vive d’inserzioni pubblicitarie. Due novità nella stessa giornata di ieri che confermano le evoluzioni parallele della tv sul mercato di riferimento americano: da una parte ci sono i servizi streaming che affollano sempre più il comparto, dall’altra i telespettatori che rinunciano alla tv via cavo o sul satellite e al contempo selezionano gli abbonamenti sottoscritti alle piattaforme streaming, avendo già molti attivi da pagare.

A discapito delle tv via cavo c’è inoltre il tentativo di alzare i prezzi degli abbonamenti per compensare il calo di pubblico (negli Usa la spesa media complessiva per la tv a pagamento supera già i 100 dollari al mese, ossia 91,8 euro in sintesi, la situazione complessiva è riassunta dai risultati della ricerca dell’Istituto Usa Moffett Nathanson, secondo cui i network via cavo o satellitari hanno perso nel 2019 6 milioni di abbonati (-7%.), a vantaggio dello streaming. Nel solo quarto trimestre, il calo è stato di 1,5 milioni, portando la penetrazione di cavo e satellite al 65,3% contro il picco all’’87,8% raggiunto nel 2009.

Calano le pay

At&T è l’operatore che ha perso più sottoscrittori ( quasi 1,2 milioni), seguito da Comcast (149 mila). Contrazione che rappresenta uno dei motivi per cui Comcast ha deciso di comprare il pacchetto free di 190 canali tv tra news, sport e intrattenimento, che continuerà a rimanere indipendente dentro Comcast coi suoi 5,5 milioni di utenti mensili. Ma soprattutto l’operazione conferma indirettamente la visione di Reed Hastings, patron di Netflix che, nonostante le critiche ricevute, ha: continuato a parlare di margini di crescita per la sua piattaforma streaming, senza nessun rischio di saturazione.

Dello stesso avviso dev’essere pure Bob Iger che ha annunciato le dimissioni in un momento, stando alle parole del manager, in cui la casa di Topolino vive un momento felice (Disney+ sfiora i 29 milioni di utenti). Il mercato non sembra però dello stesso avviso visto che ieri a Wall Street, il titolo aveva il segno negativo davanti. Comunque, è ormai ufficiale il nome del successore: Robert Chapek, presidente di Disney parks, experiences e products (Iger rimane come presidente esecutivo alla guida delle attività creative fino a fine 2021).

(Nella foto il logo di Disney+)