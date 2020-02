Ascolti Tv 25 febbraio tutti i dati: Napoli-Barcellona 6,4 milioni free, I Nostri figli 3,2, Pechino 2,1, Iene 1,5, Champions pay 1,4. Berlinguer batte Floris e Giordano

Ascolti tv, dinamiche: dopo la partita al comando Incontrada e quindi Pechino. Solo in nottata in vetta Le Iene. Boom Champions pay+free (28,6%)

Il contesto: la fiction in replica e la Champions League in chiaro sulle ammiraglie, Le Iene contro Pechino Express, i tre talk d’informazione

La Champions League e l’informazione sul corona virus caratterizzavano la proposta tv di martedì 25 febbraio. Su Rai1 c’era la replica della fiction I Nostri Figli e si confrontava con Napoli-Barcellona di Champions League su Canale5 (in onda anche su Sky, a 1,191 milioni e 4,37%, come anche Chelsea-Bayern Monaco, con un totale netto di 1,398 mln e 5,1%). La griglia prevedeva poi su Rai2 il terzo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express (eliminati i Palermitani) Le stagioni dell’oriente, alle prese con Le Iene su Italia1 (con una lunga parte sul contagio in corso), mentre erano molto focalizzati su Covid-19 Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Champions League, I Nostri Figli, Pechino Express, Le Iene

Su Canale 5 la partita di Champions League, Napoli-Barcellona, terminata uno a uno, ha riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 23,54% di share, con il primo tempo a 6,649 milioni e 23,22% ed il secondo tempo a 6,186 mln e 23,86%. Quindi per Champions League 1,7 mln spettatori e 9,34%. E per X-Style 546mila spettatori e 4,53%.

Su Rai1 la replica della fiction I Nostri figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, ha conquistato 3,222 milioni di spettatori e il 13% di share. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e 12%.

Pechino batte Le Iene

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (Nicole Rossi e Jennifer Poni, Asia Argento e Vera Gemma (Asia Argento ritirata, la Gemma ha fatto coppia con Lillio), Max Giusti e Marco Mazzocchi, Gennaro Lillio e Luciano Punzo (eliminati, ma con Gennaro che rimane in gioco), Valerio e Fabrizio Salvatori, Soleil Sorge e Wendy Kay, Marco Berry e Ludovica Marchisio (eliminati), Annandrea Vitrano e Claudio Casisa (ieri eliminati), Ema Kovac e Dayane Mello, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) 2,176 milioni e 9,42% tra le 21.32 e le 23.56, dopo la presentazione a 1,576 milioni e 5,46%. Per Achille Lauro Express 1,1 mln e 9,34% di share. Per Il cacciatore 347mila e 4,23%.

Su Italia 1 per Le Iene con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi alla conduzione, dalle 21.54 alle 25.08 ha intrattenuto 1,549 milioni di spettatori con l’8,96% dopo la presentazione a 1,955 milioni e 6,87% fino alle 21.54. Quindi Angelo Duro- Perché mi stai guardando? è stato visto da 568mila spettatori (11,9%).

Ascolti in sovrapposizione dei talk, le donne preferiscono Bianca: Berlinguer 4,77%, Floris 4,49%, Giordano 4,44%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Walter Ricciardi, Maurizio Landini, Maurizio Casasco, Francesco Passerini, Stefano Bonaccini, Maurizio Belpietro, Attilio Fontana, Gerardo Greco, Ilaria Capua, Pierpaolo Sileri, Andrea Scanzi, Antonio Caprarica, 1,1 milioni di spettatori e il 4,85% dalle 21.30 alle 24.03 dopo l’apertura a 929mila e 3,25%. Quindi per Linea Notte 572mila e 6,6% di share.

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Marco Damilano, Gianrico Carofiglio, Roberto Gualtieri, Pasquale Tridico, Elsa Fornero, Sergio Rizzo, Pietro Senaldi, Maura Gancitano, Vittorio Sgarbi, Giorgio Palù, Luca Sofri, Lucia Azzolina, Debora Rasio, Elena Donazzan, Marta Cartabia (intervistata dal conduttore fuori studio nella fase notturna), e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,041 milioni di spettatori e 4,45% dalle 21.25 alle 23.55. Quindi per DiMartedì Più, 393mila e 4,1%.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Luca Zaia, Vittorio Feltri, Nicola Porro, Iva Zanicchi e Alessandro Meluzzi, 970mila spettatori e 4,61% di share dalle 21.31 fino alle 24.26, dopo la presentazione a 776mila e 2,69% e con la coda a 376mila e 4,39%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis, vola il TgR

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,1 milioni di spettatori e il 22,18%, L’Eredità ha riscosso 5,864 milioni di spettatori ed il 25,89%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,056 milioni di spettatori (17,31%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,384 milioni di spettatori ed il 20%. Su Rai3 Tg3 a 2,581 milioni e 12,58%; TgR 3,456 milioni e 14,71%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 926mila e 3,74%.

Alle 20 questi gli ascolti record: Tg1 a 6,5 milioni, Tg5 a 5,3, TgLa7 1,5

Per il Tg1 6,532 milioni di spettatori ed il 25,33%. Su Canale 5 per il Tg5 5,3 milioni e 20,56% di share. Su La7 TGLa7 1,494 milioni di spettatori e 5,73%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 5,3 milioni dietro la partita. Vola il Tg2

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,347 milioni e 18,81% di share. Su Canale 5 per Striscina la Notizina 4,860 milioni e 17,81% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,2 milioni e 8%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Silvio Brusaferro, Laura Ferri e Angelo Borrelli, 1,454 milioni e 5,1%; su Rai3 per Non ho l’età 1,372 milioni e 5,1%, per Un posto al sole 1,649 milioni e 5,83%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Giorgio Mulè, Stefano Zecchi, Massimo Galli, Manlio Di Stefano, Tommaso Labate tra gli ospiti, 1,4 milioni spettatori e 5,15% di share e 1,1 milioni e 3,9%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Giorgia Meloni, Massimo Franco, Fabrizio Pregliasco e Marco Travaglio tra gli ospiti, 1,771 milioni e 6,26%.

(in apertura Napoli-Barcellona, ieri su Canale5)