Ascolti tv 24 febbraio digital e pay: Fox Life allo 0,5% con Station19 e Grey’s Anatomy. Nove leader free

Su Sky Cinema Uno Pets2 Vita da animali ha conseguito 153mila spettatori e 0,6%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove Little Big Italy a 469mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Predators a 409mila e 1,6%. Su RaiMovie Cielo Giallo a 387mila e 1,4%.

Ascolti Premier League: il posticipo Liverpool-West Ham ha avuto 128mila spettatori e 0,5%.

Il contesto

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle ammiraglie generaliste lunedì 24 febbraio, con L’Amica Geniale e Il Grande Fratello Vip che complessivamente hanno conquistato più di metà della platea.

Sulla pay calcio, cinema e serie

Su Sky Cinema Uno il film d’animazione Pets2 Vita da animali ha conseguito 153mila spettatori e lo 0,6%. Su Fox Life Station19 133mila e 0,5%, Grey’s Anatomy, invece, alle 22.00 ha avuto 140mila spettatori e lo 0,5%. Inoltre per la Premier League il posticipo Liverpool-West Ham ha avuto 128mila spettatori e 0,5%.

Tra le digital free vince Nove su Rai4

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Nove Little Big Italy a 469mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Predators a 409mila e 1,6%. Su RaiMovie Cielo Giallo a 387mila e 1,4%. Su Tv8 Man on fire a quota 378mila spettatori con l’1,6%. Su Iris Contact 358mila e 1,5%. Su La5 Rosamunde Pilcher 355mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time Vite al limite a 318mila e 1,2%. Su 20 Collateral 317mila e 1,2%. Su Cine 34 Sapore di mare a 256mila e 1%. Su Rai Premium La dottoressa dell’isola a 220mila spettatori e 0,8%. Su Rai Gulp Il collegio a 152mila e 0,6%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 121mila spettatori e 0,5%.

In access: vince Papi su Dalla Zorza

Su Tv8 Guess my age 650mila spettatori con 2,3%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 489mila e 1,8%. Su 20 The Big Bang Theory a 437mila spettatori e 1,56%. Su Iris Walker texas ranger 339mila e 1,24%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 333mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 312mila e 1,23%. Su Rai4 Criminal Minds 257mila e 1,2%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 244mila spettatori con 0,9

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 483mila spettatori e 2%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 198mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 159mila spettatori e 1,2%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 260mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Grey’s Anatomy)