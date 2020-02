La serie rivela come i più piccoli eventi della vita influenzino chi diventiamo, e come le connessioni che instauriamo con le persone possano trascendere il tempo, la distanza e persino la morte. Dallo scrittore e regista di Crazy, Stupid, Love, la quarta stagione di This is Us continua a farci rivivere i primi momenti della storia tra Jack e Rebecca. La scorsa stagione, infatti, aveva raccontato il primo appuntamento tra i due, in cui le cose non erano andate proprio per il verso giusto. Rebecca ha sempre avuto delle difficoltà nel capire Jack e ha anche accettato che alcune cose della sua vita resteranno per sempre un mistero.