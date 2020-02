Ascolti tv analisi 24 febbraio: L’amica geniale non soffre il virus, Porro stacca Bortone. Gf al top con Clizia

Ascolti GfVip minuto per minuto: 4,5 milioni con la fase che ha portato all’eliminazione di Clizia Incorvaia; 28% circa con il ritiro di Andrea Montovoli, l’ingresso di Sossia Aruta e le nomination.

Una forza consolidata, sempre costante anche prima dell’ultima puntata

Va bene anche il terzo e penultimo appuntamento con L’Amica Geniale2. Il primo lancio, trainato da Sanremo, aveva ottenuto su Rai1 ben 6,853 milioni di spettatori e il 29,3% di share. Alla seconda prova, quella di assestamento, il prodotto diretto da Saverio Costanzo aveva tenuto perfettamente botta: 6,560 milioni di spettatori e il 27,8% di share. Ieri, lunedì 24 febbraio, con l’emergenza corona virus, in una stagione 2019-2020 in cui la produzione di fiction di Viale Mazzini ha spesso dovuto pagare dazio alle nuove abitudini di fruizione, la storia scritta da Elena Ferrante ha riscosso 6,351 milioni di spettatori ed il 26,3%. Un esito in qualche misura corroborato dalla buona difesa operata da Canale5. Ieri il Gf Vip è pure lievemente cresciuto per ascolti nonostante una partenza molto ritardata: la puntata che ha portato alla squalifica di Clizia Incorvaia (una fase molto diluita della trasmissione che per i meter ha funzionato bene) e che è stata contraddistinta dall’ingresso di Valeria Marini e Sossio Aruta e dal ritiro di Andrea Montovoli, ha avuto 3,479 milioni e il 18,3% tra le 21.50 e le 24.58, stravincendo in seconda serata, da quando, cioè, dopo avere toccato il 32,8%, Storia del nuovo cognome ha chiuso i battenti. A quel punto il dato di share di Canale 5 ha cominciato a crescere superando il 25% appena dopo mezzanotte.

Bene Italia 1, male il telefilm di Rai2

Molto lontane dalle ammiraglie hanno navigato le altre proposte generaliste, con il terzo programma in graduatoria che è stato su Italia 1 il film Fast & Furious6 (1,5 milioni di spettatori con il 6,4% di share), mentre il più diretto concorrente, su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0, ha avuto solo 812mila spettatori e il 3,4% ed è finito penultimo.

Tra i talk giornalistici appare più rodata – in prime time – la macchina di Porro. Bortone sempre all’inseguimento

Sull’informazione e sul corona virus è stata partita anomala tra Rai3 e Rete4. In pausa Presa Diretta, sulla terza rete lo speciale di Agorà condotto da Serena Bortone ha avuto ha ottenuto 1,071 milioni di spettatori e 4,84% dopo la presentazione di mezzora a 1,117 milioni e 4%, puntando su Lucia Annunziata, Franco Bechis, Massimiliano Fedriga, Peter Gomez, Walter Riccardi, Michele Mirabella, Mario Tozzi, Alessandro Cecchi Paone, Silvio Garattini, Massimo De Manzoni, Massimo Giannini. Ma ha fatto decisamente meglio Quarta Repubblica, che ieri ha raccolto ,173 milioni di spettatori e 5,8% tra le 21.30 e le 24.51 schierando in campo, tra gli altri, Pierpaolo Sileri, Giovanni Di Perri, Attilio Fontana, Toni Capuozzo, Maria Giovanna Maglie, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Greta Mauro, Giampiero Mughini, Marco Bestetti, Piergiorgio Odifreddi. In coda, infine, è arrivata Licià Colò su La7 (Eden a 543 mila e 2,4%), con l’emittente di Urbano Cairo che però può vantare l’ottimo risultato dell’edizione in diretta di Otto e Mezzo.

Otto e mezzo va in diretta e supera 2 milioni con la seconda parte e stacca Moreno e Palombelli

Schierando Fabrizio Pregliasco, Vittorio Sgarbi, Fabio Volo e Annalisa Cuzzocrea tra gli ospiti, Lilli Gruber ha avuto 1,716 milioni e 6,13% con la prima parte e 2,097 milioni e 7,33% con la seconda parte. Vicine sono arrivate Rai2 e Rete 4, ma con la seconda rete ben trainata dalle news (Tg2 2,4 milioni e 8,66%). Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano, Giovanni Rezza, Vincenzo Spadafora, ha riscosso 1,5 milioni e 5,3% battendo per una volta Barbara Palombelli (Stasera Italia con Alfonso Pecoraro Scanio, Maurizio Belpietro, Luigi Lo Palco, Claudio Martelli, Massimiliano Fedriga tra gli ospiti a 1,423 milioni spettatori e 5,18% di share e poi a 1,474 milioni e 5,15%.

La curva di ieri: Amadeus fa il picco, poi passano al comando Mazzucco e Girace e quindi Alfonso Signorini

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in accesss I Soliti Ignoti abbia toccato il 26,4% con quasi 7,5 milioni di spettatori alle 21.29. Subito dopo L’Amica Geniale ha fatto un picco da circa 7 milioni di spettatori 21.48, chiudendo bottega alle 23.47 circa con il 32,8% di share circa e sei milioni di seguaci ancora davanti a Rai1. Su Canale 5 ha fatto un picco del 22% l’edizione extralarge di Striscia la Notizia e poi il Grande Fratello Vip ha sfiorato 4,6 milioni alle 22.01 circa, con il filmato in cui si mostrava come Signorini avesse parlato ai famosi del corona virus. Il reality è rimasto vicino alla linea dei 4,5 milioni fino alle 22.45 con la fase che ha portato all’eliminazione di Clizia Incorvaia, ha raggiunto il 22% di share prima di mezzanotte, quando Clizia è arrivata in studio, dopo la fine della fiction di Rai1. Signorini è quindi arrivato al 28% circa alle 24.26, con il ritiro di Andrea Montovoli e alle 24.45 con l’ingresso di Sossia Aruta e alle 24.55 con le nomination per Asia, Sara, Teresanna e Fabio.

Nella sfida dei talk quello di Nicola Porro è quasi sempre rimasto davanti a quello di Serena Bortone, diventando il terzo programma più visto dopo mezzanotte.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)