Ascolti Tv 24 febbraio tutti i dati: L’amica geniale2 a 6,3 milioni (26,3%), GfVIP 3,4 (18,3%). Corona virus: Porro batte Bortone

Ascolti tv, dinamiche: la fiction chiude la puntata toccando il 32,8%. Poi il Gf cresce ma rimane sotto il 30%.

Il contesto: la fiction di Saverio Costanzo, Il GfVip, Vin Diesel, gli episodi freschi di Hawaii Five-0, Porro, Speciale Agorà e Colò

Clizia Incorvaia è stata squalificata al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha raccontato ai reclusi cosa sta accadendo nel Paese. Ancora il contagio del corona virus al centro della cronaca e della proposta tv di lunedì televisivo il 24 febbraio. In prima serata su Rai1 c’era la terza puntata della fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome e Canale 5 schierava GF Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di Hawaii Five-0 su Rai2, mentre una puntata speciale di Agorà si collocava al posto di Presa Diretta sulla terza rete per fare il punto sulla situazione. Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film Fast & Furious6, su Rete4 Quarta Repubblica, su La7 una puntata di Eden-Un pianeta da salvare. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Storia del nuovo cognome stacca GFVIP, Fast & Furious6, Quarta Repubblica, Agorà Speciale. Hawaii ed Eden in coda

Su Rai1 la fiction L’amica geniale-Storia del nuovo cognome, con Francesco Serpico, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, ha ottenuto 6,351 milioni di spettatori e il 26,3% di share (flessione di 150mila e un punto e mezzo), con il primo episodio a 6,585 milioni e 24,62% ed il secondo 6,052 milioni e 28,99%. Quindi per Frontiere, 1,667 milioni e 14,3%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, (fuori per ritiro Andrea Montovoli e per squalifica Clizia Incorvaia, dentro Valeria Marini e Sossio Aruta) ha avuto 3,479 milioni e il 18,3% tra le 21.50 e le 24.58 (audience in crescita, share in flessione). Quindi per GF Vip Night 1,567 mln e 23,47% e per Gf Vip Live 840mila e 15,16%.

Su Italia 1 il film Fast & Furious6, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Jason Statham, ha convinto 1,498 milioni di spettatori con il 6,4% di share; per Tiki Taka 440mila e 6%.

Su Rete 4 per la nuova puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Giovanni Di Perri, Attilio Fontana, Toni Capuozzo, Maria Giovanna Maglie, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Greta Mauro, Giampiero Mughini, Marco Bestetti, Piergiorgio Odifreddi, 1,173 milioni di spettatori e 5,8% tra le 21.30 e le 24.51.

Su Rai Tre, Agorà Speciale, con Serena Bortone alla conduzione e l’emergenza corona virus sotto la lente, con Lucia Annunziata, Franco Bechis, Massimiliano Fedriga, Peter Gomez, Walter Riccardi, Michele Mirabella, Mario Tozzi, Alessandro Cecchi Paone, Silvio Garattini, Massimo De Manzoni, Massimo Giannini, ha ottenuto 1,071 milioni di spettatori e 4,84% dopo la presentazione di mezzora a 1,117 milioni e 4%. Quindi per Linea Notte e 582mila e 6%.

Su Rai2 per il telefilm Hawaii Five-0, 1,071 milioni di spettatori e 3,85% con il primo episodio, 800 mila e 3,3% con il secondo e 555mila e 2,9% con il terzo; 812mila e 3,4% la media degli episodi trasmessi. Quindi per Povera Patria, con alla conduzione Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, con Roberto Speranza, Paolo Cirino Pomicino, Gaetano Pedullà, Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi e Giovanni Rezza tra gli ospiti, 281mila e 3,7%.

Su La7 per Eden Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, 543mila e 2,4%. Quindi per TgLa7 Notte, 182mila e 1,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader

Su Rai 1 per L’Eredità a 4,070 milioni e 22,25% e poi 5,770 milioni ed il 25,5%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,036 milioni e 17,3% e per Avanti un altro! 4,468 milioni e 20,3%. Su Rai3 Tg3 a 2,860 milioni e 13,92%; TgR 3,7 milioni e 15,76%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 885mila e 3,56%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti 6 punti

Per il Tg1 6,7 milioni di spettatori ed il 25,89%. Su Canale 5 per il Tg5 5,271 milioni e 20,04% di share. Su La7 TGLa7 1,686 milioni di spettatori e 6,38%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus stacca Striscia. Boom Gruber live

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,872 milioni e 20,64%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,172 milioni e 18,18% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,4 milioni e 8,66%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano, Giovanni Rezza, Vincenzo Spadafora, 1,5milioni e 5,3%; su Rai3 per Non ho l’età 1,661 milioni e 6%, per Un posto al sole 1,856 milioni e 6,5%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Alfonso Pecoraro Scanio, Maurizio Belpietro, Luigi Lo Palco, Claudio Martelli, Massimiliano Fedriga tra gli ospiti, 1,423 milioni spettatori e 5,18% di share e 1,474 milioni e 5,15%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e in diretta Fabrizio Pregliasco, Vittorio Sgarbi, Fabio Volo e Annalisa Cuzzocrea tra gli ospiti, 1,716 milioni e 6,13% con la prima parte e 2,097 milioni e 7,33% con la seconda parte.

Emanuele Bruno

(In apertura L’amica geniale ieri su Rai1)