Tutto quello che dovete sapere su Disney+

Da oggi, per la prima volta, i fan italiani di Disney+ potranno abbonarsi alla piattaforma al prezzo di lancio di €59,99 all’anno. Questa offerta pre-lancio – equivalente a circa €5 al mese – sarà disponibile solo fino al 23 marzo 2020.

Disney+ sarà poi disponibile dal 24 marzo 2020, tutti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com.

Il prezzo standard di abbonamento al momento del lancio sarà poi di €6.99 al mese o €69.99 all’anno. Sui fan di tutte le età avranno modo di sperimentare i contenuti dei marchi National Geographic , assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma. Al momento del lancio, su Disney+ saranno disponibili 25 titoli originali esclusivi, tra questi la serie, prodotta e scritta da

Tra i programmi disponibili su Disney+ al momento del lancio: High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con nove nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum, un’esplorazione del meraviglioso e, a volte, sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; sarà inoltre disponibile l’ultima stagione inedita di The Clone Wars, uno dei più acclamati capitoli della saga di Guerre Stellari.

Tra i nuovi film in esclusiva, disponibili su Disney+ dal 24 marzo, Togo, coinvolgente storia vera che vede protagonista il quattro volte candidato all’Oscar® Willem Dafoe; Stargirl, un’originale storia di formazione basata sul best-seller omonimo; Timmy Failure: Mistakes Were Made, le vicende di Timmy e di un enorme orso polare; Lilli e il vagabondo, il remake senza tempo del classico d’animazione del 1955.

Il lancio di Disney+ vedrà anche il debutto di 3 nuove serie targate Marvel. Si comincia con The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano nei panni di Scarlet Witch e Vision nella nuova serie WandaVision; Tom Hiddleston è pronto a riprendere il ruolo del cattivo in Loki. E ancora altre tre serie prossimamente in arrivo: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.