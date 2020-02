Ascolti tv 23 febbraio digital e pay: Lazio al 2% su Dazn1, Roma al 3,7% su Sky. Ok la Premier, Wierer e Brignone su RaiSport

Su SkyCinema Uno Escape Plan3 134mila e 0,5%. All’ora di pranzo Genoa-Lazio 365mila e 2% su Dazn1. Nel preserale Roma-Lecce 720mila e 3,7%. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 533mila e 2,1%. Su RaiMovie Biancaneve 476mila e 1,9%. Su 20 Nome in codice Broken Arrow 335mila e 1,4%.

Ascolti Premier: Arsenal-Everton ha conseguito 91 mila spettatori e 0,5%, mentre Manchester United-Watford ha avuto 91 mila e 0,6%.

Domenica speciale

Calcio contingentato domenica 23 febbraio 2020, con la maggior parte delle partite italiane cancellate causa virus, ma con il football comunque tra le opzioni alternative alle generaliste più seguite in day time, e con la Premier League inglese che ha intercettato una quota un po’ ridotta del pubblico della Serie A in libera uscita.

Dall’ora di pranzo in poi in tema calcio

In tema Serie A, alle 12.30 su Dazn1 Genoa-Lazio vinta dai biancocelesti per tre a due ha conseguito 365mila spettatori e il 2%. Alle 18.00 su Sky Roma-Lecce vinta per quattro a zero dai giallorossi ha avuto 720mila spettatori ed il 3,7%. E per la Premier League, Arsenal-Everton ha conseguito 91 mila spettatori e 0,5% con la sconfitta di misura della squadra guidata da Carlo Ancelotti, mentre Manchester United-Watford ha avuto 91 mila e 0,6%. Inoltre Su SkyCinema Uno Escape Plan3 ha riscosso 134mila spettatori e lo 0,5%

Tra le digital free in prima serata. Tv8 si fa in 4 con Borghese e Barbieri

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti a 643mila e 2,4% e poi Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 533mila spettatori e 2,1%. Su RaiMovie Biancaneve 476mila e 1,9%. Su 20 Nome in codice Broken Arrow 335mila spettatori e 1,4%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 303mila e 1,2%. Su Iris Scent of woman a 286mila e 1,3%. Su Nove la nuova edizione di Camionisti in trattoria ha totalizzato 253mila spettatori e l’1%. Su La5 Hackiko Il tuo migliore amico ha avuto 242mila spettatori e l’1%. Su Rai Premium La Corrida a 237mila spettatori e 1%. Su Rai4 Sunset Contract 186mila e 0,7%. Su Cine 34 La polizia incrimina la legge assolve 142mila spettatori e 0,6%. Su Rai5 Great Continental Railway Journey 128mila e 0,5%. Su RaiSport Ciclismo a 123mila spettatori e 0,5%.

Alla mattina vince Federica Brignone

Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci al 3,9% con 399mila spettatori.

Al pomeriggio argento per Dorotea Wierer

Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci Nordico al 2,6% con 484mila spettatori.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Genoa-Lazio)