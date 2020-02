Casa Detto Fatto: Bianca Guaccero e i suoi ospiti raccontano il fine settimana su Rai2

Dal 7 marzo alle 11.15, ogni sabato su Rai2, andrà in onda Casa Detto Fatto, un appuntamento pensato per il fine settimana. Alla conduzione rimane Bianca Guaccero, coadiuvata da tanti ospiti.

Tra gli ospiti di Casa Detto Fatto: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi.

Bianca Guaccero, in compagnia di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, aprirà agli spettatori le porte di Casa Detto Fatto con rubriche e tutorial ambientati nelle diverse “stanze” della casa, presenti nello studio del programma, durante i quali tutti i protagonisti della puntata potranno intervenire. Nel “salotto”, Jonathan Kashanian commenterà i fatti e i gossip della settimana, mentre Carla Gozzi, dalla “cabina armadio”, darà consigli su come abbinare al meglio i colori del proprio vestiario. Nella “camera da letto” Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi saranno protagonisti di siparietti comici, e in “cucina” si alterneranno gli Chef del programma che proporranno ricette tipiche delle tradizioni regionali. Dalla “mansarda”, invece, Mauro Perfetti farà l’oroscopo musicale, una sorta di “hit parade” dello zodiaco.

(nella foto Bianca Guaccero)