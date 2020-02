Ascolti Tv 23 febbraio tutti i dati: La Vita Promessa 4,5 milioni, Live 3,3 mln e 2,1, Che tempo che fa 2,6 mln e 1,7, Giletti 1,8 e 1,2 mln

Su Rai1 ascolti La Vita Promessa2 4,564 milioni e 19,2%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,686 mln e 10,6%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,174 mln e 13%. Su La7 Non è L’Arena a 1,2 milioni e 7% (prima parte 1,8 mln e 6,8%). Su Italia1 Kong:Skull Island 1,584mln e 6,6%. Su Rai3 Amore criminale 1,3 milioni e 5,4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 723mila e 3%.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa La Vita Promessa 2, Fazio al top con Conte, Burioni, Fontana e i sindaci, poi Live lo sorpassa. Va forte Giletti con la sequenza Salvini, Conte. E in nottata lo Speciale del Tg1 stavolta contrasta Live

Contesto: la fiction con Luisa Ranieri, Conte ospite di Fazio, Giletti e D’Urso, quindi Pivetti e il film su Italia1

Niente pubblico in studio, con qualche eccezione e per alcuni programmi già da tempo registrati a parte. Tanta preoccupazione ed ansia protagonisti. Corona virus, infettivologi, epidemiologi, esperti, il premier, i ministri competenti hanno parlato in tv dell’emergenza in corso per tutta la giornata di domenica 23 febbraio, caratterizzata dal boom di nuovi casi lombardi del contagio. Quasi fermo lo sport e la Serie A (si sono giocate solo Genoa-Lazio e Roma Lecce), si è visto Giuseppe Conte passare dal programma di Mara Venier e da Mezzora in più al pomeriggio (da Lucia Annunziata nello speciale lungo del programma c’erano anche Roberto Speranza, Ilaria Capua, il capo della protezione civile e tanti altri ha ottenuto ben 1,7 milioni ed il 10,75%), e poi alla sera intervenire da Fabio Fazio, ma poi, dopo Matteo Salvini, anche da Massimo Giletti e anche da Barbara D’Urso. Da Fazio, in particolare, è rimasto molto a lungo Roberto Burioni (gli altri ospiti chiave sono stati Massimo Moratti, Elettra Lamborghini e i Pinguini Tattici Nucleari) e in giro per le tv non sono mancati all’appello anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alla salute Giulio Gallera, i sindaci della zona rossa. Ma vediamo le proposte delle principali emittenti generaliste ieri sera come erano posizionate, tra speciali ad hoc e trasformazioni varie dei format. Su Rai1 c’era la prima puntata della seconda stagione della fiction La Vita Promessa (con Luisa Ranieri) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Morgan, Luigi Favoloso, Pietro Delle Piane, ma anche il premier in apertura). Le altre generaliste? Lato Viale Mazzini, su Rai2 c’era la puntata speciale di Che tempo che fa sintonizzata sulla cronaca e su Rai3 Amore Criminale. Lato Cologno, su Italia1 c’era la pellicola Kong:Skull Island e su Rete4 c’era Speciale Stasera Italia. Anche su La7 a Non è l’Arena – dove sono passati il leader della Lega e poi il premier in sequenza, c’era dibattito su Covid-19. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Vince La Vita Promessa 2, poi Fazio e D’Urso appaiati, e Giletti davanti al film di Italia 1 fino alle 22.50

Su Rai Uno la fiction La vita promessa2, con Luisa Ranieri, Stefano Dionisi, Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio nel cast, ha conseguito 4,564 milioni di spettatori e 19,2%. Quindi per Speciale Tg1 1,776milioni e 16,13%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Luigi Favoloso, Nina Moric, Morgan, Iva Zanicchi, Can Yaman, Pietro Delle Piane, Fiore Argento, i protagonisti de La pupa ed il secchione e viceversa, ma anche il premier Giuseppe Conte collegato in apertura, 3,3 milioni e 12,27% dalle 21.16 alle 21.41 e poi 2,174 milioni ed il 13% dalle 21.43 alle 25.22; con la coda a 814mila e 16,73%; quindi per Tg5 Notte 589mila e 14,6%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback nella squadra di base, ha conquistato 2,686 milioni di spettatori e 10,55% con la prima parte dalle 21.06 alle 23.02; poi con il Tavolo fino alle 23.44 ha ottenuto 1,7 milioni e 9,32%. Per La domenica sportiva 611mila spettatori e 6,12%. L’altra Ds a 260mila e 5,11%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Selvaggia Lucarelli, Nunzia De Girolamo, Stefania Andreoli, Luca Telese, Fabrizio Pregliasco, Shi Yang Shi, Riccardo Bocca, Federico Vacalebre, Francesca Fagnani, Alfonso Sabella e Daniele Piervincenzi, 1,8 milioni di spettatori e 6,77% dalle 20.43 alle 21.55, e poi 1,2 milioni e 7%. Quindi per TgLa7 Notte 282mila e 4,52%.

Su Italia1 per il film Kong:Skull Island, diretto da Jordan Vogt-Roberts e interpretato da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, 1,584 milioni di spettatori e 6,56%. Per la nuova puntata dello show comico Enjoy – Ridere fa bene, con Diego Abatantuono, Diana De Bufalo, Scintilla e Dino Abbrescia nel cast e due squadre di artisti impegnati a far divertire, 396mila spettatori e 4,85%.

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne oggetto di violenza assassina, ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e il 5,37% dopo la presentazione a 857mila e 3,2%. Per Tg3 Mondo 842mila e 5,63%. E poi Sopravvissute a 351mila e 3,53%.

Su Rete 4 per Speciale Stasera Italia, con Veronica Gentili alla conduzione, ha avuto 723mila spettatori e il 3,02%. Quindi per Pressing Serie A, 283mila spettatori e 2,68% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna oltre 5 milioni nella fase finale, bon dei tg della terza rete

Su Rai 1 per L’Eredità 3,8 milioni e 19,2% e 5,269 milioni e 23,1%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,659 milioni e 13,89%, per Avanti un altro! 3,794 milioni e 16,98%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 3,081 milioni e 14,53%; per il Tgr 3,836 milioni e 16,36%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 910mila e 3,7%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 815mila e 3,78% e Che tempo farà 930mila e 3,82%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti quasi 7 punti

Per il Tg1 6,779 milioni di spettatori ed il 27,2%; per il Tg5 5,2 milioni di spettatori ed il 20,72%, per il Tg La7 1,396milioni di spettatori ed il 5,55%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus, boom del Tg2. Gentili fa bene in access poi crolla pin prime time

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,690 milioni e 21,33% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,6 milioni e 13,55% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,9 milioni e 11,13%. Su Rai3 per Blob 1 mln di spettatori e 4,05% e per Grande amore 761mila spettatori e 3% e 1,1 milioni e 4,25%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,389 mln e 5,35% e 1,450mln e 5,43%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di La vita promessa 2, ieri su Rai1)