Oggi in edicola: il nuovo Montalbano debutta al cinema

Acacia, Arcobaleno, Metropolitan, e The Space a Napoli, ma anche l’Italia di Acerra, il Maxihall di Afragola, l’Uci di Casoria, lo Space di Nola: sono i cinema dove, da stasera a mercoledì, si proietterà in anteprima rispetto alla messa in onda su Rai1, Salvo amato, Livia mia, il nuovo episodio della serie più seguita d’Italia. Ultimo episodio girato mentre erano ancora in vita il papà del Commissario Montalbano, Camilleri e il regista Sironi, ma poi finita da Luca Zingaretti, parte da brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Montalbano non può restare indifferente.

Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine del commissario, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino

