Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 febbraio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 24 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – L’amica geniale, destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quel lo della sua amica

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve ritrova un vecchio caso irrisolto del detective Chang Apana, una leggenda della Polizia di Honolulu. Esaminando l e car

Rai 3 – Presa Diretta – Terremoto infinito, la ricostruzione che non riesce a decollare. Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Cosa troviamo oggi sul campo, a distanza di 3 anni dalle scosse di terremoto? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate?

Rai Movie – Cielo giallo, Arizona, 1867. Una banda di rapinatori si nasconde in un villaggio fantasma. L’incontro con un cercatore d’oro e la nipote accende la rivalità e scatena il conflitto.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Fast & Furious 6, nel sesto capitolo della saga, Dom è costretto a vivere lontano dalla famiglia. Per tornare a casa, dovrà vincere una gara contro piloti mercenari.

Premium Cinema – Immaturi – Il viaggio, dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, un gruppo di amici quarantenni decide di organizzare il famoso viaggio di fine anno che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, si ritroveranno a Paros, in Grecia. Le tentazioni di ogni sorta che troveranno sull’isola non faranno che aumentare ed esasperare i conflitti latenti, le paure e i nodi irrisolti delle relazioni che animano l’interno del gruppo.

Iris – Contact, una scienziata risponde a segnali extraterrestri e decide di recarsi nello spazio per entrare in contatto con loro.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il nostro pianeta.

Tv8 – Man on Fire, John Creasy, un ex-agente della CIA ridotto ai limiti dell’alcolismo e divorato dalla solitudine e dai sensi di colpa, grazie ad un amico viene scelto per un nuovo lavoro: diventare la guardia del corpo della piccola figlia di un influente industriale messicano. Dopo un primo periodo di diffidenza reciproca, l’agente Creasy inizia a sviluppare un sentimento paterno verso la piccola, ritrovando la gioa di vivere… E quando la bambina viene rapita in un agguato di un gruppo di terroristi, la sua sofferenza è tale che decide ritrovarla ad ogni costo…

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Pets 2, dai creatori di “Cattivissimo me”, un divertente film d’animazione dedicato alle buffe avventure degli animali domestici di New York. Quando rimangono soli a casa, con i padroni via per lavoro, ne combinano di tutti i colori fra feste, dispetti e strategie per rimediare più cibo. Tra loro c’è Max, un terrier la cui quotidianità viene sconvolta dall’arrivo di Duke, un ingombrante e affamato cane randagio. I due però dovranno mettere la rivalità da parte per affrontare l’ingegnoso coniglio Nevosetto, che sta radunando complici fra le strade di Manhattan per organizzare una rivoluzione.

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

(Nella foto The Walking Dead)