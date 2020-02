Ascolti tv 22 febbraio digital e pay: Fiorentina-Milan 2,6% su Dazn1. Tra le free vince Iris

Il calcio di Serie A su Dazn1 ha avuto 612mila spettatori. Tra le native digitali free in prima serata: Su Iris The Jackal 390mila e 1,8%. Su 20 Il Risolutore 375mila e 1,7%. Su RaiMovie Contromano a 321mila e 1,4%. Su Tv8 Agente 007 Dalla Russia con amore a quota 312mila spettatori con l’1,4%.

Ascolti native digitali free in access: Su Tv8 4 Ristoranti 463mila spettatori con 2%.

Sulla pay calcio in evidenza

Giornata particolare per lo sport, con già in corso la cancellazione di alcuni eventi, quella del 22 febbraio. Su Sky per la Serie A l’anticipo Fiorentina-Milan, in onda sul canale 209 Dazn1 ha avuto 612mila spettatori e il 2,6%.

Tra le digital free vince Iris su 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Iris The Jackal 390mila e 1,8%. Su 20 Il Risolutore 375mila e 1,7%. Su RaiMovie Contromano a 321mila e 1,4%. Su Tv8 Agente 007 Dalla Russia con amore a quota 312mila spettatori con l’1,4%. Su Rai4 Narcos a 210mila e 0,9%. Su Nove Clandestino a 185mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Vite al limite 143mila e 0,6%. Su La5 Grande Fratello Vip 112mila spettatori con 0,6%. Su Rai Sport Volley Femminile a 110mila spettatori e 0,5%. Su Rai Premium Il Cacciatore a 109mila spettatori e 0,5%. Su Cine 34 Ammazzali tutti e torna solo a 107mila e 0,5%. Su La7d Little Murders a 106mila spettatori e 0,6%.

In access: vince Borghese

Su Tv8 4 Ristoranti 463mila spettatori con 2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 243mila spettatori con l’1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fiorentina-Milan)