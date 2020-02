Delitti: Famiglie Criminali debutta alle 22.00 su Crime+Investigation

La prima puntata è su ‘La coppia dell’acido’, Martina Levato e il fidanzato Alexander Boettcher.

Non c’è solo Chi l’ha visto? a fare questa ricognizione. Un viaggio nel lato oscuro della famiglia Italiana, in cui i “cattivi” sono legati da vincoli di sangue o d’amore che finiscono per compiere, favorire o coprire i più efferati crimini. Delitti: famiglie criminali è una miniserie di cinque episodi (uno da 90 minuti e quattro da un’ora) in onda dal 23 febbraio alle 22.00 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) che raccontano alcuni degli casi di cronaca nera più famosi degli ultimi anni.

By Briciola Tv

Delitti: famiglia criminali è prodotto da Briciola Tv in collaborazione con Screept per A+E Networks Italia . La serie è firmata da Alessandro Garramone, Annalisa Reggi e Matteo Billi con la regia di Nicola Prosatore. Cinque casi che mettono in luce come famiglie o coppie all’apparenza normali possano nascondere un’anima criminale. Ogni singolo episodio ricostruisce passo dopo passo l’ideazione e il compimento dell’omicidio nonché l’andamento delle indagini, proponendo interviste ai protagonisti delle vicende e un accesso esclusivo ai documenti e alle immagini provenienti dal lavoro degli inquirenti e permettendo così agli spettatori di seguire in prima persona la ricostruzione del caso. Tra i casi raccontati figurano: la coppia dell’acido ossia Martina Levato e il fidanzato Alexander Boettcher; Gloria Rosboch , insegnante piemontese uccisa da un suo ex allievo; Andrea La Rosa , ex calciatore, ammazzato da un amico e dalla madre di questi; Tatiana Ceoban , scomparsa insieme alla figlia Elena per mano del compagno di Tatiana e della sua amante; Serena Mollicone , la giovane di Arce (Frosinone) uccisa a 18 anni in un caso mai chiarito e su cui, a 19 anni di distanza, si indaga ancora a proposito dell‘ipotetico coinvolgimento di un maresciallo dei carabinieri e della sua famiglia.