Ascolti Tv 22 febbraio tutti i dati: De Filippi doppia Guaccero e Ruggeri. Moreno doppia Gentili su Covid-19

Ascolti, dinamiche: dopo Amadeus passa in testa C’è posta per te con Totti ospite. Trend calante per Una storia da raccontare, crescente per lo Speciale del Tg2 sul corona virus

Il contesto: De Filippi, Guaccero e Ruggeri su Mina, due speciali sul corona virus, il match di Dazn1, due film

L’informazione sul Corona Virus protagonista per tutta la giornata e pure nella serata di sabato 22 febbraio. Ancora in gioco il calcio, che ieri proponeva Fiorentina-Milan su Dazn1 (bene, a quota 612mila e 2,6%), in prime time c’è stato uno speciale del Tg2, uno di Rete4, ma si è allungato pure il TgLa7 di Enrico Mentana, mentre si è dedicato all’argomento anche Massimo Gramellini su Rai3. Le ammiraglie? Su Rai1 c’era la nuova puntata di Una storia da cantare e Canale 5 schierava il campione popolare C’è posta per te. Le altre? Sulla seconda rete c’era Speciale Tg2-Italia rischio corona virus e su Rete 4 Speciale Stasera Italia; Italia 1 mandava in onda la pellicola family Cattivissimo me 3, su Rai3 c’era Sapiens e infine, su La7, dopo Mentana, il cult Caccia al ladro.

Ecco in dettaglio come stamane Auditel, considerato il numero di spettatori raggiunti, ha messo in fila le proposte delle principali emittenti generaliste.

Graduatoria: C’è posta per te doppia Una storia da cantare, sul podio Speciale Tg2 davanti a Cattivissimo me 3 e Sapiens

Su Canale 5 per il nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi con Francesco Totti e Massimo Ranieri tra gli ospiti, 5,271 milioni di spettatori e 28,51% di share dalle 21.29 alle 24.47 e poi con la coda 2,3 milioni e 27,58%. Per Tg5 Speciale 1,009 milioni e 15,17%.

Su Rai1 per Una storia da cantare, con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri alla conduzione, tanti ospiti canori a celebrare il mito di Mina, 2,6 milioni di spettatori e 13,74% dalle 21.38 alle 24.32. Quindi per Tg1Notte 828mila e 13,94%.

Su Rai 2 per Speciale Tg2-Italia rischio corona virus con Manuela Moreno alla conduzione 1,411 milioni e 6,56% di share. Per Tg2 Dossier 503mila spettatori e 3,92% di share.

Su Italia 1 per la pellicola familiare d’animazione Cattivissimo me3, 1,290milioni di spettatori e 5,64% di share. Per Mostri contro alieni, 532mila e 3,73%.

Su Rai3 per Sapiens- Un Solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, 962mila spettatori e 4,82% di share; quindi per Tg3 Nel Mondo 618mila e 4,93%. Prima dell’alba 393mila e 4% e 438mila e 6,11%.

Su Rete 4 per Stasera Italia Speciale, con Veronica Gentili alla conduzione, 658mila spettatori e 3,24% dalle 21.30 alle 24.06; quindi per I Mitici-Colpo gobbo a Milano, 215mila e 2,72%.

Su La7 per la pellicola cult Caccia al ladro, con Cary Grant e Grace Kelly, 223mila e 1,23%. Quindi per TgLa7 133mila e 1,23% di share.

Verissimo riferimento forte del pomeriggio

In day time, al pomeriggio: su Rai1 Italia Sì a 2,083 milioni di spettatori con il 15,91% e 2,288 milioni con il 14,9%. Su Canale 5 Verissimo a 2,493 milioni e 19,22% e poi 2,3 milioni e 16,32%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità ha riscosso 3,5 milioni di spettatori con il 19,94% e 4,893 milioni e 24,1%. Su Canale 5 Avanti il primo! a 2,374 milioni di spettatori e 13,97% mentre Avanti un altro! a 3,438 milioni di spettatori (17,26%).

Tg delle 20.00: Mentana in onda fino alle 22.14 al 4,25%

Tra i telegiornali della sera questi gli equilibri degli ascolti: Tg1 a 5,882 milioni e 26,85%. Il Tg5 4,543 milioni e 20,56% di share; Tg La7 al 4,25% di share e 985mila ascolti dalle 20.00 alle 22.14

In access prime time questo il bilancio: Mentana in onda fino alle 22.14 al

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,085 milioni e 21,49% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,071 milioni di spettatori con uno share del 17,23%. Su Rai2 il Tg2 a 1,986 milioni e 8,58%. Su Rai3 Le Parole della Settimana a 1,5 milioni di spettatori con il 6,4% (presentazione a 1,094 milioni e 4,85%). Su Italia1 CSI Miami a 1,138 mln di spettatori con il 4,85%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha avuto 1,015 milioni di spettatori con il 4,42% nella prima parte e 1,089milioni di spettatori con il 4,59% nella seconda parte.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di C’è posta per te)