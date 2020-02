Torna a casa Meredith Grey

Tra poche ore al via su Fox Life i nuovi episodi di Grey’s Anatomy 16

Sta per iniziare la seconda parte della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ed è necessario fare una buona ricapitolazione. All’inizio di questa stagione il futuro di Meredith Grey (Ellen Pompeo, che per la serie ha avuto una nomination ai Golden Globes), Richard Webber (James Pickens Jr., X-Files, CSI: Miami) e Alex Karev (Justin Chambers, Private Practice, Cold Case, Prima o poi mi sposo) era incerto, dopo che Miranda Bailey (Chandra Wilson, I Soprano, Law&Order) li aveva licenziati dal Grey Sloan Memorial Hospital a causa della frode assicurativa che avevano messo in atto. Dopo aver perso il lavoro, Meredith però si è impegnata nei servizi sociali e a fare del volontariato: in questi nuovi episodi la protagonista tornerà finalmente a lavorare per l’ospedale al centro delle vicende della serie. Da lunedì 24 febbraio alle 22:00 e poi da lunedì 2 marzo alle 21:00 torna quindi su FoxLife la seconda parte della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy la serie più vista di sempre sui canali FOX.

Il lunedì è dedicato anche a Seattle e alle emergenze dei suoi cittadini: dal 24 febbraio alle 21:00 e poi da lunedì 2 marzo alle 22:00, dopoGrey’s Anatomy, torna l’attesissimo spin-off Station 19 con la sua terza stagione.