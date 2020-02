The Walking Dead 10. Poche ore alla partenza su Fox degli episodi freschi

È iniziato il conto alla rovescia per i nuovi episodi della decima stagione della serie zombie cult. Si prepara il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene, atteso per l’undicesima. Intanto lunedì 24 febbraio alle 21:00 sul canale 112 di Sky, a sole 24 ore dalla messa in onda americana, riparte la storia nota: la guerra contro i letali Sussurratori...

Fine dell’attesa. Arriva la seconda parte di The Walking Dead10.

Archiviato l’ennesimo fine settimana televisivo, lunedì 24 febbraio alle 21:00 su FOX, a sole 24 ore dalla messa in onda americana, tornerà The Walking Dead 10. On air gli episodi freschi una delle serie cult per eccellenza, tra le più amate tra quelle trasmesse su Sky.

Il telefilm è già stato rinnovato per una undicesima stagione in cui è previsto il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene. La guerra contro i letali Sussurratori è stata al centro di questa prima parte di decima stagione, ma prima della pausa gli eventi sono precipitati verso un punto di non ritorno: infatti, il gruppo guidato da Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) è caduto in una trappola imbastita da Alpha (Samantha Morton) e adesso si trova accerchiato da un’orda di zombie nel bel mezzo del territorio nemico senza riuscire a scorgere alcuna via di fuga. Nel frattempo Michonne (Danai Gurira) è alla ricerca della base navale che dovrebbe custodire le armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra contro i Sussurratori. Quindi tanti colpi di scena anche in questi nuovi episodi per la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman che vuole continuare a sorprendere raccontando la lotta di pochi umani tra zombie e sopravvivenza.