Ascolti tv 21 febbraio digital e pay: su Sky Brescia-Napoli 3,3%. Zerozerozero 0,6%

Su Sky Atlantic e Cinema Uno ZeroZeroZero ha conseguito 148mila spettatori. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 513mila e 2,1%. Su RaiMovie Giovane e bella 442mila e 1,8%. Su Rai4 American Assassin 404mila e 1,7%.

Ascolti native digitali free in access: Su Tv8 Guess my age 654mila e 2,6%.

Sulla pay calcio e serie cult originali

Serata tv diversa da tutte le altre anche per le opzioni diverse dalle generaliste quella del 21 febbraio. Su Sky Atlantic e SkyCinema Uno ZeroZeroZero ha conseguito 148mila spettatori e lo 0,6%. Inoltre per la Serie A il posticipo Brescia-Napoli ha avuto 821mila spettatori e il 3,3%.

Tra le digital free vince Tv8 su Rai Movie

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti a quota 513mila spettatori con il 2,1%. Su RaiMovie Giovane e bella a 442mila e 1,8%. Su Rai4 American Assassin a 404mila e 1,7%. Su Iris Space Cowboys 382mila e 1,7%. Su Real Time Cake Star 364mila e 1,45%, The Real Housewife Napoli a 209mila e 1%. Su 20 I fantastici 4 340mila e 1,4%. Su La5 Inga Lindstrom 320mila spettatori con l’1,3%. Su Nove La guerra dei mondi a 266mila spettatori e 1,2%. Su Rai Premium L’amiga geniale 2 a 266mila spettatori e 1,1%. Su Cine 34 L’insegnante a 191mila e 0,8%. Su Rai Gulp Il collegio a 166mila e 0,7%. Su Top Crime Major Crimes a 108mila e 0,5%. Su La7d Body of Proof a 108mila spettatori e 0,4%. Su Rai Sport SerieB a 107mila spettatori e 0,4%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 654mila spettatori con 2,6%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 324mila spettatori con l’1,3%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 428mila spettatori e 1,9%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 171mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 182mila spettatori e 1,4%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 268mila spettatori e 1,85%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Brescia-Napoli)