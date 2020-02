Curve ascolti Tv 21 febbraio: Conti, Signorini, The Good Doctor e il corona virus, Nuzzi, Zoro protagonisti

In access I Soliti Ignoti a 6,270 milioni ed il 24,3% di share alle 21.27. In prima serata rimane quasi sempre in testa Carlo Conti, ma venendo superato da Alfonso Signorini e i famosi della Casa durante i break. La Corrida chiude bottega alle 23.56 con il 22,41% di share e a quel punto inizia l’escalation del programma del Biscione. DENTRO LE CURVE.

Picchi reality: a 4 milioni circa alle 22.00, alle 22.30 e alle 23.00. Share al 22% già alle 23.45, GFVIP fa il 26,3% alle 24.30 e mezzora dopo sfiora il 30%.

Rai1 in testa fino a mezzanotte

People show in alto, reality vip dietro, poi medici e malattie tra fiction e realtà. Ieri sera, venerdì 21 febbraio, il primo picco delle curve degli ascolti tv è stato quello di Amadeus con I Soliti Ignoti in access prime time, a quota 6,270 milioni ed il 24,3% di share alle 21.27 col finale di trasmissione.

Subito dopo c’è stato il picco di Striscia la Notizia che è salita fino al 23,3% con 5,950 milioni di spettatori alle 21.37. In prima serata è rimasto sempre in testa Carlo Conti, viaggiando sopra la linea dei 5 milioni fino alle 22.20, ma venendo superato da Alfonso Signorini e i famosi della Casa durante i break. La Corrida ha chiuso bottega alle 23.56 con il 22,41% di share e a quel punto in avanti è iniziata l’escalation del programma del Biscione.

Grande Fratello Vip è cresciuto velocemente dopo la fine dello show dell’ammiraglia rivale e ha sfiorato il 30% prima dell’una di notte. Alfonso Signorini ha viaggiato vicino a quota 4 milioni alle 22.00, alle 22.30 e alle 23.00. Ha ottenuto uno share del 22% già alle 23.45, fa il 26,3% alle 24.30 e mezzora dopo sfiora il 30%.

Dietro le ammiraglie Rai2, con The Good Doctor, ha lottato alla pari con la parte di Quarto Grado che in avvio è stata approfonditamente dedicata all’arrivo del corona virus in Lombardia. Gianluigi Nuzzi è diventato secondo dalle 24.15 in avanti, superando in vari momenti il 10% di share. Diego Bianchi, invece, è stato terzo in graduatoria con Propaganda Live dalle 23.30 in avanti.

Ecco le curve di ieri.