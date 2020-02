Ascolti Tv 21 febbraio tutti i dati: Corrida 4,1 milioni, GFVip 3,1, The Good Doctor 1,8. Nuzzi (e un po’ Zoro) in alto col focus corona virus

Su Rai1 ascolti La Corrida 4,1 milioni e il 19,7%. Su Canale 5 GF Vip 3,1 mln e 18,5%. Su Rai2 The Good Doctor 1,791 milioni e 7,4%. Su Rete4 Quarto Grado 1,481 mln e 8,1%. Su Italia 1 Renegades 1,084 mln e 4,8%. Su La7 Propaganda Live 986mila e 5,2%. Su Rai3 La proprietà non è più un furto 1,593 mln e 6,5%. Sovrapp.:: Conti 4,146mln e 19,87%, Signorini 3,461 mln e 16,59%

Il contesto: Carlo Conti contro Alfonso Signorini, Nuzzi e Zoro anche sul corona virus, due film ed un telefilm, il Napoli sulla pay

Un venerdì televisivamente critico e drammatico quello del 21 febbraio 2020, con le notizie inerenti il coronavirus in Lombardia e Veneto a dominare le news e gli approfondimenti, ma anche le trasmissioni in scaletta (Quarto Grado, Propaganda Live più marginalmente) e ad occupare monograficamente, ad esempio, in TgLa7 delle 20.00. Su Rai1 andava in onda la prima puntata dell’attesissimo show La Corrida e su Canale 5 c’era la nuova puntata di Grande Fratello Vip. Poi telefilm contro film: Rai2 aveva la serie The Good Doctor, su Italia1 c’era la prima tv di Renegades: Commando d’assalto, mentre Rai3 ricordava Flavio Bucci con La proprietà non è più un furto, con Ugo Tognazzi. Le altre offerte? Su Rete 4 c’era Quarto Grado e su La7 Propaganda Live, mentre su Sky c’era Brescia-Napoli (821 mila e 3,3%).

Ecco in dettaglio come stamane Auditel, considerato il numero di spettatori raggiunti, ha messo in fila le proposte delle principali emittenti generaliste.

La graduatoria: Corrida, GfVip, The Good Doctor, Quarto Grado

Su Rai Uno la nuova puntata by Viale Mazzini dello storico programma firmato Corrado Mantoni, La Corrida, con Carlo Conti alla conduzione, supportato da Ludovica Caramis, ha riscosso 4,187 milioni di spettatori ed il 19,7% di share dopo la presentazione a 3,747 milioni e 15,84%. In seconda serata Tv7 ha conseguito 861mila spettatori e 9% di share.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti (ieri eliminato Pago, annunciato l’ingresso di Valeria Marini), ha avuto 3,1 milioni e il 18,5% dalle 21.40 all’1.13. Quindi per GF Vip Night 1,7 mln e 29,1%, GfVip Live a 957mila e 18,97%.



Su Rai2 The Good Doctor ha riscosso 1,791 milioni di spettatori e il 7,4% di share. Quindi per The Resident 850mila e 4,55% di share e per Petrolio Files 380mila e 3,36%.

Nuzzi fa il botto, sopra il 10% dopo mezzanotte

Su Rete 4 per Quarto Grado in versione speciale sull’attualità, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, 1,481 milioni e 8,1%. Quindi per Donnavventura 325mila e 5,84% di share.

Su Italia 1 il film drammatico in prima tv, Renegades:Commando d’assalto, con Ewen Bremner, Dimitri Leonidas, J.K. Simmons, Sylvia Hoeks, ha riscosso 1,084 milioni e il 4,8% di share. Quindi per Full Metal Jacket 416mila spettatori e 4,48% di share.

Su La7 Propaganda Live con Diego Bianchi alla conduzione, gli aggiornamenti sul corona virus, e tra gli ospiti stabili e di serata Marco Damilano, Makkox, Roberto Celata, Memo Remigi, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, ha convinto 986mila spettatori con uno share del 5,2%. Quindi per TgLa7 Notte 294mila e 4%.

Su Rai3 la pellicola La proprietà non è più un furto, con Flavio Bucci e Ugo Tognazzi, ha conseguito 361mila spettatori e 1,56%. Quindi per la I Dieci Comandamenti 217mila e 1,31%. Per Linea Notte 398mila e 4,04%.

Nel preserale stravince Insinna

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha totalizzato 3,526 milioni di spettatori (20,8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5,335 milioni di spettatori (26%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha avuto 2,921 milioni di spettatori con il 17,9% mentre Avanti un Altro ha raggiunto 3,963 milioni di spettatori (19,7%). Su Rai2 Blue Bloods a 796mila spettatori con il 4,2% e NCIS a 1,1 milioni di spettatori (4,9%). Su Italia1 Ieneyeh ha totalizzato 529mila spettatori con il 2,4%. Su Rete4 per Tempesta d’Amore 627mila e 3,9% nella prima parte e 882mila spettatori e il 3,9% nella seconda parte. Su La7 Body od Proof a 198mila spettatori (1%).

Le news delle 20.00. TG1 per oltre 6,2 milioni

Il Tg1 a 6,276milioni e 26,85%. Il Tg5 a 4,663 milioni e 19,71%. Il TgLa7 a 1,260 milioni e 5,35%.

In Access Amadeus stacca Striscia, Tg2 e Gruber riferimenti informativi chiave

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha ottenuto 5,220 milioni di spettatori con il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,562 milioni di spettatori con uno share del 17,8%. Su Rai2 Tg2 a 1,870 milioni e 7,56%. Il TG2 Post ha ottenuto 1,358mln di spettatori con il 5,3%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 990mila spettatori con il 3,9%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha raccolto 1,265 milioni di spettatori con il 5,2% mentre la soap Un Posto al Sole ha convinto 1,628 milioni di spettatori fedeli (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1,265 milioni e il 5,1% nella prima parte e 1,286 milioni di spettatori con il 5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,849 milioni di spettatori con il 7,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento de La Corrida ieri su Rai1)