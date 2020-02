Stasera in Tv: cosa vedere sabato 22 febbraio 2020

Su Rai 1 “Una storia da cantare”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Sapiens”, su Rete 4 “Miami Supercops”, su Canale 5 “C’è posta per te”, Su Italia 1 “Cattivissimo Me 3”, su La7 “Pearl Harbor”, su Tv8 “Agente 007 – Dalla Russia con amore”, su Nove “Clandestino”, su Sky Cinema “The Bourne Ultimatum”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “A Star Is Born”, su Iris “The Jackal”, su Rai Movie “Contromano”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 22 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da Cantare, Una leggenda, una voce senza tempo, una delle grandi stelle dell’universo della musica, una donna straordinaria: Mina è tutto questo e molto altro ancora e ”Una Storia da Cantare”, proverà a raccontarne il mito. Per festeggiare il suo compleanno in una grande festa di musica, con le sue canzoni più belle di ieri e di oggi. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero

Rai 2 – N.C.S.I., Dopo il ritrovamento del cadavere del tenente della Marina Eli Buck sotto un autoarticolato, la squadra esamina il percorso fatto dal veicolo negli ultimi giorni, per trovare la scena del crimine…

Rai 3 – Sapiens, Al centro di questa puntata di Sapiens il desiderio-bisogno di esplorare. Solo i sapiens costruiscono carte geografiche non solo come mera rappresentazione della superficie terrestre, bensì come espressione simbolica di conoscenza: consultandola, riusciamo a viaggiare con la fantasia, sognare, riflettere e conoscere, oltre che orientarci. La geografia è la prima scienza, sostenevano gli antichi. Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, era un esploratore come Colombo? Ci sono ancora esploratori oggi? E cosa esplorano, visto che tutto il pianeta è conosciuto e rappresentato? Ci sono ancora frontiere? E nel tempo del GPS e dei navigatori, abbiamo ancora bisogno della geografia? Mario Tozzi racconta la storia delle esplorazioni, dai primi Sapiens che lasciarono l’Africa per andare alla scoperta del mondo all’Ultima Thule, dai Vichinghi a Cristoforo Colombo, da Marco Polo alle mappe della fantasia del Signore degli Anelli, dalla mappa di Piri Reis alla mappa di Fra’ Mauro (mostrata eccezionalmente perché in via di restauro), dai papiri delle miniere egiziani alla mappa delle isoterme di Alexander von Humboldt, “l’inventore della natura”.

Rai Movie – Contromano, Milano, terzo millennio. Il cinquantenne Mario vorrebbe riportare il senegalese Oba “a casa sua”, e invece le cose prendono una piega diversa.

MEDIASET

Rete 4 – Miami Supercops, Ennesimo film della coppia T.Hill – B.Spencer. Un poliziotto ed un suo caro amico, nonche’ ex collega, tornano a lavorare assieme.

Canale 5 – C’è posta per te, People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Cattivissimo Me 3, Gru e Lucy, agenti della Lega Anti Cattivi, sono sulle tracce di Balthazar Bratt, ex bambino prodigio caduto nel dimenticatoio e desideroso di vendetta.

Premium Cinema – A Star Is Born, Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock. Un super alcolico tira l’altro e i due trascorrono insieme la serata e Ally si ritrova in una situazione veramente assurda. La vera favola comincia però quando un giorno Jackson invita sul palco Ally, rivelando finalmente il suo talento al mondo e, mentre per lei da lì a poco comincerà una brillante carriera, quella di Jack inizierà a vacillare..

Iris – The Jackal, Remake dell’omonimo film, con Bruce Willis e Richard Gere. Jackal è un killer assoldato dalla mafia russa per assassinare un politico statunitense.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Pearl Harbor, Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett), amici d’infanzia, sono cresciuti con un sogno in comune: volare. Divenuti piloti i due hanno un brillante futuro davanti. E Rafe incontra anche l’amore negli occhi della bella infermiera Evelyn (Kate Beckinsale). Ma il destino ci si mette di mezzo. Rafe ha l’occasione di dimostrare il proprio coraggio e la propria abilità partendo per l’Europa a sostegno delle forze aeree britanniche. Danny ed Evelyn, invece, vengono trasferiti nella paradisiaca base militare di Pearl Harbor. Ben presto i due vengono raggiunti dalla temuta notizia: Rafe è disperso. Il dolore porta Danny ed Evelyn prima a darsi sostegno, poi a innamorarsi l’uno dell’altra. Ma la guerra divampa anche oltreoceano. E’ il 7 dicembre del 1941 e le forze giapponesi attaccano le Hawaii…

Tv8 – Agente 007 – Dalla Russia con amore, I servizi segreti britannici inviano James Bond a Istanbul, sulle tracce del “lector”, un decifratore universale in mano ai russi ma molto ambito anche dalla Spectre. Bond ignora che la Spectre gli abbia messo alle calcagna un sicario. Nel corso della missione, 007 incontra Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), dipendente del consolato russo nella capitale turca…

Nove – Clandestino – Il cartello di Sinaloa, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali.

Sky Cinema 1 – The Bourne Ultimatum, Jason Bourne è in Russia, in fuga dalle autorità. Lasciata Mosca, l’agente scopre che un programma analogo a quello dove è stato addestrato è stato attivato in America e sarà finalmente l’occasione per affrontare il proprio passato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. Il percorso per raggiungere la verità è come al solito molto lungo e contorto: Parigi, Londra, Torino, Madrid, New York, Tangeri.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

(Nella foto Enrico Ruggeri)