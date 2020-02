Comedy Roadtrip: comicità strapaesana alla scoperta dei campanili d’Italia

Il van comico è pronto a partire. Da venerdì 21 febbraio alle 22.00 su Comedy Central va in onda in prima tv un nuovo programma con un trio inedito: Gianluca Impastato, Maria Mazza e Dario Cassini.

Comedy Roadtrip è una produzione Viacom International Studios (VIS) per Comedy Central, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Stand by me.

Il programma

I tre compagni di viaggio – di diversa provenienza geografica – girano l’Italia da nord a sud a bordo di un pulmino per raccontare la stravagante e imprevedibile provincia italiana mettendosi alla prova in prima persona. Gianluca Impastato è il rappresentante del nord Italia. Maria Mazza è la rappresentante del centro e la sua presenza non passerà inosservata grazie alla sua spiccata vena comica. Dario Cassini, con il suo imprevedibile senso dell’umorismo è il perfetto rappresentante per il sud.

In ogni puntata Gianluca, Maria e Dario si alternano alla guida del bus per portare gli altri due compagni di viaggio in un luogo della propria zona d’origine, ognuno convinto che la propria area geografica sia la più ricca di eventi e tradizioni che almeno una volta nella vita vanno scoperte. Dieci tappe per scoprire la provincia italiana e per meritarsi il titolo di perfetti compaesani, oltre alla possibilità di partecipare all’evento finale.

Perché ciò accada – sotto l’occhio attento dei paesani – devono svolgere delle prove stravaganti che rispecchiano l’essenza più profonda del luogo protagonista di puntata. Si passerà dalla Val Di Chy, comune sparso in provincia di Torino, dove dovranno cimentarsi con l’antica arte di fare il formaggio e la grappa, nonché partecipare al raduno delle mucche, mentre a Grassano, in provincia di Matera, si metteranno alla prova con la cucina e il dialetto locale. E ancora, tappa a Fragneto Monforte, in provincia di Benevento, per la caccia al tartufo e il volo delle mongolfiere. A Volterra, in provincia di Pisa, esploreranno le saline, i luoghi dei famosi vampiri di Twilight prima di partecipare alla tradizionale corsa dei caci. Poi si sposteranno a Martinengo, in provincia di Bergamo, a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, a Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino, a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, a Bastia Umbra, in provincia di Perugia e, infine, a Monte Isola, in provincia di Brescia.

(nella foto Gianluca Impastato, Maria Mazza e Dario Cassini)