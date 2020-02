Luciano e Francesca, Masterchef 9: Ecco perché siamo usciti

Parlano i due freschi eliminati dalla cucina di Masterchef: per un pelo non ce l'hanno fatta ad approdare nella rosa dei vincitori papabili e ai nostri microfoni spiegano il motivo.

Luciano Di Marco e Francesca Moi erano tra i papabili vincitori di Masterchef 9.

C’è Luciano Di Marco, palermitano doc, campanilista a oltranza nel difendere le peculiarità della sua provincia: «Ricordatevelo: tra i piatti tipici siciliani, ci sono le arancine, pronunciate al femminile, come si usa a Palermo, e non gli arancini, al maschile, come dicono a Catania». Si è conquistato una legione di fan per il suo spirito autentico, ammantato di quella retorica mediterranea che a Masterchef funziona sempre. «Non ho trattenuto le lacrime perché sono un tipo spontaneo. La stima di Chef Cannavacciuolo mi ha riempito il cuore di gioia».

Poi c’è Francesca Moi. A sua volta isolana, non siciliana, ma sarda, un concentrato di delicatezza e fascino, a dispetto della statura non gargantuesca. «L’ansia ha giocato brutti scherzi, ma Masterchef è una palestra formativa incredibile, ora sogno di aprire un agriturismo in Toscana assieme al mio ragazzo». Ai nostri microfoni, i due raccontano il percorso di gara nel talent show in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno.



GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Gabriele Gambini

(nella foto Luciano Di Marco e Francesca Moi)