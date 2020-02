Oggi in edicola: Fabrizio Salini pronto a sacrificarsi in Rai

Lite Pd-5 Stelle. Le nomine Rai ancora bloccate. Il nodo Salini

Corriere della sera, pagina 8, di Antonella Baccaro.

Slittano le nomine Rai ai vertici dei Tg. Oggi in consiglio di amministrazione l’ad Fabrizio Salini porterà solo quella di Marcello Ciannamea alla direzione Distribuzione. Lo stallo, provocato dal braccio di ferro tra Pd e M5S, divisi anche su altre nomine, come quella dell’Autorità per le Comunicazioni, avrebbe spinto Salini al redde rationem: oggi proporrà al cda «una riflessione sulla situazione attuale, sul percorso recente e sulle prospettive future». Se non riscontrasse l’appoggio della maggioranza del cda, la prossima mossa potrebbero essere le dimissioni.

Il Pd, che quelle dimissioni le ha invocate, non ci crede. Di certo oggi il consigliere in quota Pd, Rita Borioni, voterà contro Salini. Chi invece avrebbe interesse a superare lo stallo è il M5S, che con le dimissioni di Salini perderebbe la poltrona di ad. Ma i grillini sarebbero divisi tra loro, e per questo impossibilitati a chiudere accordi con il Pd.

(Nella foto Fabrizio Salini)