Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 21 febbraio 2020

RAI

Rai 1 –La Corrida, la prima puntata della nuova edizione de “La Corrida”, il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’. Padrone di casa Carlo Conti, affiancato da Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” commenta alla sua maniera le esibizioni in gara. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio pronto a scatenarsi a suon di pentole, fischietti, campanacci o applausi

Rai 2 – The Good Doctor, per la prima volta, Shaun esce con una donna. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vesti di presidente. La dottoressa Lim riesce a convincere anche Andrews a tornare…

Rai 3 – La proprietà non è più un furto, affetto da un’allergia cutanea ai soldi, un giovane impiegato di banca prende di mira un ricco e volgare macellaio e lo depreda di tutto. Ultimo atto della cosiddetta ‘trilogia della nevrosi’ di Elio Petri.

Rai Movie – Giovane e bella, la studentessa diciassettenne Isabelle, insoddisfatta della sua prima volta, decide di prostituirsi attraverso annunci su internet. Ma dopo la morte di un suo assiduo cliente, la sua vita prende una svolta inaspettata.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Renegades: Commando D’assalto, in questo adrenalinico action-thriller, una squadra di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, tenta di recuperare un tesoro di inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago.

Premium Cinema – Debito di sangue, Los Angeles: dopo essere andato in pensione a causa dei gravissimi problemi cardiaci che lo hanno costretto a un trapianto, l’agente federale Terry McCaleb vive su un piccolo battello attraccato nel porto di San Pedro. Quando scopre che la donatrice del suo cuore, Gloria, è una giovane donna messicana rimasta vittima dell’assassino seriale a cui McCaleb dava la caccia quando era ancora in servizio, decide di rimettersi sulle sue tracce. L’ex detective lo sente come un “debito di sangue”, appunto, e si mette al lavoro.

Iris – Space Cowboys, film drammatico diretto dal premio Oscar Clint Eastwood, con Tommy Lee Jones. Quattro anziani piloti devono riparare un satellite russo in avaria.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, torna la sfida fra 4 ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri che, accompagnati da Alessandro Borghese, votano location, menù, servizio e conto.

Nove – La guerra dei mondi, C’è una famiglia divisa, un padre che a stento comunica con l’ex moglie e i figli, c’è un’intera civiltà che lotta per la sopravvivenza. Tom Cruise, in un ruolo anni luce lontano dall’archetipo del supereroe, convince pienamente. Dakota Fanning si conferma talento sopraffino. Splendido Tim Robbins negli ingrati panni di un folle paranoico. Occhio anche ai due camei di Gene Barry e Ann Robinson, protagonisti del film di Byron Haskin.

Sky Cinema 1 – The New pope, miniserie che ha riscontrato un grande interesse nel pubblico, composta da nove episodi e scritta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino assieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, a poco più di tre anni dall’esordio di The Young Pope che ha visto protagonista Papa Pio III (Jude Law). In questo settimo episodio: Il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

