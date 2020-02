Domani su Rai2 torna Petrolio Files: il programma di Duilio Giammaria riparte da Pompei

Petrolio Files, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria ritorna con una nuova serie. Dieci seconde serate, in onda da domani su Rai2, alle 23.40.

La prima puntata

La prima puntata è dedicata a Pompei, Pompei felix. Tra gli ospiti della puntata: Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Simbolo di degrado, sprechi e inefficienza solo dieci anni fa, oggi, con i suoi restauri e le sue domus riaperte, è l’emblema della rinascita e di una nuova consapevolezza del nostro Patrimonio Culturale.

Il viaggio di Petrolio ha inizio proprio nel 2010 dal drammatico crollo della Schola Armaturarum, dalla mancanza di personale e di custodi nel sito, dalle domus chiuse dietro ai cancelli dei restauri, dall’iconica scritta Cave Canem, appena leggibile. Tutti simboli di una Pompei ormai decaduta e abbandonata.

Dieci anni dopo, grazie al grande progetto di restauro ancora in corso e che si conclude proprio quest’anno, Pompei è rinata e lo testimoniano i numeri: quasi quattro milioni di visitatori nel 2019, un milione e mezzo in più rispetto al 2013. Mentre nuovi scavi ci stanno restituendo altre incredibili scoperte, Pompei, diventa il simbolo del riscatto possibile per un intero Paese.

(Nella foto Duilio Giammaria)