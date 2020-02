Ascolti tv analisi 19 febbraio: Gerry sorpassa il film. Sangiuliano deprime Il cacciatore

Ascolti seconda serata: Gerry Scotti corre davanti al finale di Chi l’ha visto?. Poi passa al comando Vespa con Renzi ospite

Rai1 si sacrifica per Rai2, ma la seconda rete si fa del male da sola

Grande frammentazione degli ascolti, in questa proporzione senza tanti precedenti, nella serata tv di mercoledì 19 febbraio. Rai1 aveva ammorbidito la propria aggressività programmando un film francese in prima tv per cercare di favorire l’esordio della fiction Il cacciatore su Rai2. Ma abbassare le performance della ammiraglia pubblica (ieri a 2,4 milioni di spettatori e il 10,7% di share con C’est la vie-Prendila come viene), pur con il Biscione senza particolari proposte forti (Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,250 milioni e il 12,2%), non è bastato a produrre l’esito sperato. La fiction con Francesco Montanari, Francesco Foti, Francesca Einaudi, David Coco, Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Miriam Dalmazio, ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e il 7,5% di share, mostrando comunque un trend di sviluppo dal primo episodio al secondo.

Certo non ha molto favorito il battesimo il traino fragile di Tg2 Post. Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, intervistando l’ambasciatore di Israele Dror Eydar, si sono fermati infatti a 761mila spettatori e il 2,84%. Così meglio di Rai2 ha fatto facilmente Rai3, con Federica Sciarelli che in realtà, da un certo momento in poi, con Chi l’ha visto ? (2,2 milioni e 10,3%) ha corso da seconda rete in pista dietro Gerry Scotti, rimasto quasie sempre avanti a tutti nel periodo in sovrapposizione. A rendere le cose difficili lle generaliste, oltre tutto, ieri è stata la proposta pay e free di Milano Santa Giulia.

Effetto Santa Giulia

La Champions League ha proposto in esclusiva su Sky Atalanta-Valencia. Il match vinto dai nerazzurri per quattro a uno, ha ottenuto 1,344 milioni di spettatori e il 5,3% di share. Inoltre Italia’s Got Talent ha portato a casa oltre 1,7 milioni di spettatori ed il 7,7% di share tra emissioni free e pay (su Sky 200mila e 0,9% e su Tv8 1,524 milioni di spettatori ed il 6,6% di share).

Mentre in coda alla classifica Piero Chiambretti su Rete 4 (#CR4 La Repubblica delle donne a 795mila e 4,4%), ha staccato Andrea Purgatori su La7 (Atlantide a 457mila e 2,2%).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come ieri in access I Soliti Ignoti abbia superato quota 6,874 milioni alle 21.30. Appena dopo Striscia la Notizia ha toccato 5,7 milioni alle 21.36. Subito dopo è partita in testa Rai1 con il film, ma già alle 21.55 c’è stato il sorpasso di Chi vuol esser milionario?, che ha chiuso al 16,3%, mezzora dopo la mezzanotte, con la puntata di Porta a Porta con Matteo Renzi in progressiva rimonta e, quindi, in vetta subito dopo. Partito con il 4% di share scarso in dotazione, Francesco Montanari ha chiuso al 10,14% la prima puntata de Il Cacciatore.

(Nella foto un momento di Tg2 Post)