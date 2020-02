Ascolti Tv 19 febbraio tutti i dati: C’est la vie 2,4 milioni (10,7%), Chi vuol essere milionario 2,250 (12,2%), Sciarelli 2,226 (10,3%). Avanti Scotti in sovrapposizione

Ascolti, dinamiche: il film di Rai1 prima superato da Gerry Scotti e poi da Federica Sciarelli

Il contesto: C’est la vie, Il Cacciatore, Sciarelli, Gerry Scotti, Purgatori, Chiambretti, Nicolas Cage, IGT, l’Atalanta

Qualche curiosità opzionale nella serata tv di mercoledì 19 febbraio, con in primo piano la Dea in Champions League su Sky (Atalanta- Valencia ha prodotto 1,344 milioni di spettatori e 5,3% sulla pay), l’esordio di una fiction di produzione molto attesa sulla seconda rete, Bugo a L’Assedio su Nove (323 mila e 1,4% per Irene Bignardi). La griglia prevedeva il film C’est la vie-Prendila come viene su Rai1, la prima puntata de Il cacciatore su Rai2, mentre su Rai3 c’era come sempre Chi l’ha visto?. Articolata la risposta di Cologno: su Canale5 rimaneva Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario?, su Italia1 andava in onda il film fantasy Il mistero delle pagine perdute, su Rete 4 tornava Piero Chiambretti con #Cr4La Repubblica delle donne. Su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide incentrata sulle grandi imprese di alpinismo nel Tibet. Sulla pay e sulla free, inoltre, c’era la quinta puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent (su Tv8 a 1,524 milioni e 6,63% e su SkyUno a 201mila e 0,9% con la prima emissione, per un 7,7% complessivo e oltre 1,7 milioni di spettatori con l’emissione di flusso). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: C’est la vie, Chi vuol esser milionario, Sciarelli, Il Cacciatore, Nicolas Cage, IGT e Atalanta nell’ordine

Su Rai1 la prima tv del film francese C’est la vie-Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, ha conquistato 2,4 milioni di spettatori e il 10,7% di share dalle 21.35 alle 23.39. In seconda serata Porta a Porta con Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa, ha ottenuto 1,181 milioni di telespettatori e 13,1%.

Su Canale 5 la quarta puntata della nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,250 milioni e il 12,2% dalle 21.47 alle 24.34. Con l’apertura a 3,129 milioni e 11,9% e la coda a 693mila e 9,4%. Quindi per Tg5 Notte 377mila e 7,15%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 2,226 milioni di spettatori e 10,3% dopo la presentazione a 1,3 milioni e 4,9%. Quindi per Linea Notte 593mila e 7%.

Su Rai2 per la fiction in prima tv Il Cacciatore, con Francesco Montanari, Francesco Foti, Francesca Einaudi, David Coco, Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Miriam Dalmazio, ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e il 7,5% di share. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 394mila e 2,82%.

Su Italia 1 per il family movie Il mistero delle pagine perdute, con Nicola Cage, Jon Voight, Diane Kruger, Helen Mirren, 1,577 milioni di spettatori e 7,21%; quindi per Champions League, 702mila e 8,7%.

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Vittorio Feltri, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Francesca Cipriani, Roberto Giacobbo, Piergiorgio Odifreddi, Ambra Lombardo, Annalisa Chirico, Maria Capobianchi, Philipp Plein, 795mila e 4,4%; quindi per Tv Story Superstar, 177mila e 4%.

Su La7 Atlantide – Nanga Parbat-L’ultima sfida con Andrea Purgatori alla conduzione, 457mila spettatori e 2,2% dalle 21.24 alle 24.06. Quindi per TgLa7 Notte, 133mila e 1,87%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,794 milioni di spettatori e il 22,68%, L’Eredità ha riscosso 5,422 milioni di spettatori ed il 26,4%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,847 milioni di spettatori (17,5%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,289 milioni di spettatori ed il 21,31%. Su Rai3 Tg3 a 2,032 milioni e 10,84%; TgR 2,539 milioni e 11,85%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 977mila e 4,33%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti un milione

Per il Tg1 5,526 milioni di spettatori ed il 23,6%. Su Canale 5 per il Tg5 4,535 milioni e 19,14% di share. Su La7 TGLa7 1,258 milioni di spettatori e 5,33%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti:Amadeus avanti circa un milione



Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,552 milioni e 20,92%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,6 milioni di spettatori con uno share del 17,34%. Su Rai Due per il Tg2 1,649 milioni e 6,51%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano e Dror Eydar, 761mila e 2,84%; su Rai3 per Nuovi Eroi 1,268 milioni e 5,18%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Pietro Senaldi, Annalisa Chirico, Lamberto Dini, Gianfranco Librandi, Simona Bonafè ha ottenuto 1,381 milioni e 5,5% e 1,182 milioni e 4,4%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Luca Telese, Alessandro Sallusti ha conquistato 1,746 milioni di spettatori e il 6,64%.

(in apertura Gerry Scotti, ieri su Canale 5)